Pure XS Night الرفاهية الجديدة من Paco Rabanne

Pure XS Night- عطر مليء بالجاذبية

القصة لا تنتهي هنا. لم ينته الوريث الوسيم والثري من اختبار الحواس، ما قد يمنعنا من النوم!

في الليل تستيقظ المشاعر والأحاسيس. وعندما تشتعل العقول بالتفكير يصبح النوم مستحيلاً، وتتحول الأفكار إلى كرة من نار يصعب السيطرة عليها!

المراقبة عن بعد. الابتهاج في الأحاسيس.

يزداد التوتر كلما اقترب الليل.

أبعد الأفكار المثيرة للقلق.

فكر في أي أمر آخر وأدمن عليه

غص في المجهول. وقل نعم لمزيد من الجاذبية.

عطر ثوري بكل ما للكلمة من معنى

وراء هذه الاختلافات العطرية، فريق الموهوبين من IFF : Caroline Dumur بالتعاون مع بدعم من Anne Flipo و Bruno Jovanic.

الإلهام: الإبقاء على الازدواجية الباردة والساخنة لعطر Pure XS عن طريق الخوض في المشاعر والاحاسيس الجياشة.

إذا كان Pure XS قد صمم لتفجير الحواس - بجرعة زائدة من الزنجبيل في انفجار الفانيلا والمر - فإن Pure XS Night هو العطر النظير الأكثر جاذبية نظراً لكثافته المعقدة.

Advertisements

في قلب العطور:

• أحاسيس متصاعدة: وخز في العمود الفقري ، نكهة لذيذة ...

• اتفاق الجينسنغ الجديد والفعال الذي يعزز نضارة العطر.

• يسيل المر ليصبح كالكراميل أما الفانيلا فتفسح المجال لملاحظات أكثر قتامة مع عبير الكاكاو المطلق.



عطر ثوري لذيذ. Pure XS Night هو عطر الأحاسيس: حار ، شرقي ، متطرف ، تركيبة كيميائة تنبض بالحياة على البشرة.

الجرعة الأولى: فيض من المشاعر مع الزنجبيل المثلج الشهي، ينبض عنصر الجينسنغ ليمنح العطر لفحات حارة ثم باردة فساخنة، تعمل على إشعال الحواس.

الجرعة الثانية: عطر مفعم بالحرارة. يذوب الكراميل المملح الحار اللذيذ، في حرارة القرفة الناعمة والكاكاو حلو المذاق. انفجار يكاد يكون صالحاً للأكل، فائض في الحواس.



كائن من الجاذبية الغامضة

عبوة زجاجية منقوشة بحواف واضحة ونقية، مع سدادة منحنية سوداء، ازدواجية جريئة بقوة جذابة مع ظلال واضحة إلى غامضة. من الضوء الأزرق الفاتح في الغسق إلى الأزرق الداكن لسماء الليل، إلى الكسوف المثير للقلق، جاذبية فائقة في ليلة من ليالي Paco Rabann

قد يهمك أيضا:

NARCISO تستضيف عطراً إضافيّاً

أفضل اساليب العناية بالبشرة للعروس في فصل الصيف