علامات التجميل تتّحد وتقدّم مساعداتها لمواجهة كورونا

انضمّت العلامات التجارية للتجميل، الكبيرة والصغيرة، إلى قطار تصنيع المطهّرات اليدوية، لكن قلة مختارة تتجه إلى أبعد الحدود خلال جائحة فيروس كورونا أي تقديم أيّ شيء، بدءاً من المعدات الطبية المتبرّع بها وصولاً إلى المساعدة المالية. في الوقت الحالي، فإن الشركات الأكبر هي أكثر قدرة على تعزيز مواردها لإحداث فرق.

مساهمات شركة Unilever

كشفت شركة يونيليفر هذا الأسبوع عن قائمة من المبادرات الشاملة حول محاربة وباء COVID-19، وتطرقت إلى كل شيء بدءاً من المنتجات والتبرّعات إلى السداد المبكر للموردين الصغار والمتوسطين. تقدّر شركة يونيليفر أنه من خلال البرامج العالمية، تسهم بأكثر من 100 مليون يورو لمساعدة المتضررين في جميع أنحاء العالم.

في الولايات المتحدة، من خلال برنامج يسمّى United for America، أسهمت Unilever بأكثر من 8 ملايين دولار من المواد الغذائية والصابون ومنتجات النظافة الشخصية ومنتجات التنظيف المنزلية من خلال Feeding America، التي ستوزع الإمدادات على الأميركيين المحتاجين من خلال بنوك الطعام. كما تتبرع الشركة بـ200.000 قناع وجه للمستشفيات المحلية في نيو جيرسي.

نظمت شركة يونيليفر أيضاً يوماً وطنياً للخدمة يهدف إلى تقديم دعم بقيمة 12 مليون دولار من خلال التبرّع بـ"العناصر الأساسية" التي تم إنتاجها عبر مصانع يونيليفر الـ14 الأميركية في 21 مايو. وسيتم التبرّع بالمنتجات لشركاء المجتمع. تخطط شركة يونيليفر لدعم ذلك اليوم من خلال الإنفاق الإعلاني المخصص للشركاء غير الربحيين ومنظمات الإغاثة ومجموعات المجتمع الأخرى.

وقالت الشركة في بيان "على الصعيد العالمي، تقدم يونيليفر 500 مليون يورو لإغاثة التدفق النقدي لشركاء التوريدات الصغيرة والمتوسطة من أجل المساعدة في السيولة و "مساعدتهم على إدارة الوظائف وحمايتها". وتعهدت يونيليفر أيضاً بحماية القوى العاملة لديها من انخفاض الأجور لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

خطوات لافتة للوريال، بولغري وإيستيه لودر

كما قدمت كل من لوريال وشركات إيستيه لودر Estée Lauder Cos. تبرعات مالية تتعلق بـ COVID-19، بينما تبرّعت بولغري بنظام التقاط الصور المجهرية لقسم الأبحاث في مستشفى لازارو سبالانزاني في روما.

كانت لوريال، أكبر شركة تجميل في العالم، من أوائل الشركات التي كشفت عن خطة تجاوزت المطهّر اليدوي، على الرغم من أنها تقوم بذلك أيضاً. كما تساعد الشركة موردي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تداعيات اقتصادية من جائحة COVID-19. على رأس المبادرات العالمية، تبرّعت L’Oréal USA لجمعيات Feeding America، Feed the Children، وأقنعة الوجه للمستشفيات المحلية في أركنساس ونيوجيرسي.

وقال جان بول أغون، رئيس مجلس إدارة لوريال والمدير التنفيذي، في بيان، إنه "في هذه الحالة الاستثنائية للأزمة، من مسؤوليتنا أن نسهم بكل طريقة ممكنة في الجهد الجماعي". وتابع "من خلال هذه الإشارات، تود لوريال أن تعرب عن تقديرها ودعمها وتضامنها مع جميع أولئك الذين يحشدون بشجاعة ونبذ استثنائيين لمكافحة هذا الوباء".

نظرة سريعة إلى ما تقدّمه العلامات العالمية

تقوم شركة بولغري بتصنيع مطهرات اليد مع شريك العطور منذ فترة طويلة Industrie Cosmetiche Riunite للشهرين المقبلين.

قامت مواقع إنتاج Groupe Clarins في Pontoise و Strasbourg و Amiens، فرنسا، بتزويد 14500 زجاجة من المواد الهيدرو كحولية للمستشفيات، وتخطط لمواصلة تصنيع مطهّر اليدين طوال أزمة COVID-19.



تقوم Coty بصنع cكحولي مائي للخدمات الطبية وخدمات الطوارئ، وكذلك لموظفي Coty العاملين في المصانع.

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تخطط شركات إيستيه لودر لإعادة فتح منشأة تصنيع في مدينة ميلفيل بولاية نيويورك لتصنيع المطهّر اليدوي "للمجموعات ذات الحاجة العالية"، بما في ذلك الطاقم الطبّي.

تخطط مجموعة L’Occitane لتصنيع 70.000 لتر من المطهّرات اليدوية للسلطات الصحّية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في فرنسا، بالإضافة إلى توزيع 25000 وحدة من الصابون وكريمات اليدين لموظفي المساعدة Publique-Hôpitaux de Paris.

تقوم لوريال بتوزيع كميات كبيرة من معقم اليدين، من بين جهود أخرى.

LVMH MoHt Hennessy Louis Vuitton أعادت استخدام إنتاج شركة Parfums Christian Dior وغيرها من العلامات التجارية للعطور الفاخرة لصنع جل كحولي مائي، يُوزَّع مجّاناً على السلطات الصحية الفرنسية.

تصنّع شركة ريفلون مطهّراً يدوياً "منخفض التكلفة" في إسبانيا من المتوقع أن يصل إلى السوق في الأسبوعين المقبلين، ولديها خطط لزيادة الإنتاج في المكسيك للتوزيع في أميركا الشمالية.

تستعد شيسيدو لتصنيع معقم اليدين في منشأة إنتاج نيو جيرسي المغلقة حالياً، خلال أسبوع 6 أبريل.

تعمل يونيليفر مع حكومة المملكة المتحدة لتوفير 20 مليون من منتجات النظافة والعناية الشخصية للعالم النامي. كل منهم على استعداد للتبرع بما يصل إلى 50 مليون جنيه استرليني كمساعدات.

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