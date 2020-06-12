تعرفي على أحدث موضة الجوارب في 2020

القاهرة – لايف ستايل
تابعنا خلال الفترة الماضية عددًا من صيحات الموضة المبتكرة الخاصة بالاكسسوارات، وكان من أبرز الصيحات التى لفتت نظرنا بشكل قوى هى ارتداء الجوارب على الأحذية، فهذه الطريقة لجأت لها الكثير من النجمات وكانت محل استغراب فى البداية ولكنها اخذت فى التطور بشكل سريع.
كما انتشرت هذه الصيحة بشكل لافت على مختلف منصات العروض، وقدمتها كبرى دور الأزياء العالمية، وتنوعت الجوارب من ناحية ألوانها والأقمشة المصنوعة منها، فمنها الكاجوال المصنوع من الأقمشة القطنية المماثلة للجوارب الرياضية، ومنها المصنوع من الدانتيل، أو الشيفون أو الشبك، بجانب المرصعة بالزينة والترتر والورود وغيرها.
تقريرًا عن أحدث صيحات الجوارت التى من شانها تجعلك تصرين على تجربة هذه الموضة حتى ان كنت من معارضيها والتى تناسب الفساتين والتنانير وغيرها من الملابس.
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