ست خدع في أزياء الأميرات وراء أناقة العائلة البريطانية

تظهر أميرات العائلة الملكية دائمًا بإطلالات أنيقة ومتميزة، سواء في حياتهم اليومية أو عاداتهم وتقاليدهم الرسمية، ولكن لم نسأل نفسنا يومًا ما هي الكواليس وراء تلك الأناقة التي يظهرن بها دائمًا؟

هناك بعض الحيل البسيطة والمهام التي تستخدمها الأميرات وتساعد بشكل كبير على الظهور بهذا الشكل:

جوارب ذات وسادة سيليكون:

تم التقاط صورة لحذاء دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، وهي ترتدي جوارب بها وسادات من السليكون لتحمي قدمها من آلام الكعب العالي، بناءً على بروتوكول الأزياء الملكية بارتداء الإناث لجوارب شفافة أثناء النزهات العامة.

وأن كيت تفضل اختيار جورب من العلامة التجارية جون لويس والتي تبلغ قيمتها 7 دولارات فقط، وتظهر دائمًا وهي ترتدي اللون البيج والأسود.

قبعات الشبك:

تستخدم أميرات العائلة البريطانية القبعة الشبك بشكل متكرر، والسر وراء ظهورهم بها كثيرًا أنها إكسسوار غير مكلفة، حيث لا يتطلب قبل ارتدائها عمل تسريحة معينة.

الألوان الساطعة:

تعتمد الملكة إليزابيث الثانية دائمًا على الألوان الزاهية والنيون، فاعتقد الناس أنها تحب تلك الألوان ولكن تم اكتشاف حقيقة الأمر، والمقصود من اختيارها بأن تجعل المكلة ظاهرة في الحشود، بحسب ما قالت كونتيسة ويسيكس: "ليتمكنوا الناس من قول رأيت الملكة".

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قبعات مزودة بأمشاط:

ذكرت "independent" أن العائلة الملكية تقتني القبعات المزودة بأمشاط حتى تثبت في الرأس لتجنب وقوعها في يوم عاصف، لشعور الأميرات بالأمان.

مقاسات الأحذية الكبيرة:

تختار الأميرات مقاسات الأحذية أكبر من مقاسها الحقيقي وتظهر في الصور بوضوح، ولكن السبب وراء هذا الاختيار، حتى لا تتورم القدم ولا يظهر بها بثور مؤلمة، وفقًا لما ذكرت خبيرة الموضة " Harriet Davey".

الفساتين المثقلة:

قال أحد مصممي الملكة إليزابيث ويدعى ستيوارت بارفين إن أحد أكثر الأشياء التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في أزياء العائلة الملكية هي وضع أوزان في حواف الفستان حتى لا تتأثر بحركة الرياح القوية، وأنه يضع شئ بوزن الرصاصة الصغيرة في حواف الفستان لمنع التنناير أو الفساتين من الطيران.

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