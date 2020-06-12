خيارات صيفية من وحي العنود بدر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 05:44 مساءً - تبتكر مدوّنة الموضة ومصممة الأزياء العنود بدر الكثير من التنسيقات المذهلة المناسبة للشابات، وكان من أحدثها تنسيقاتها لفصل الصيف الحالي، فجمعنا لكِ اليوم أبرزها؛ لتستوحي منها أفكارًا مناسبة لمناسباتك وذوقك الخاص، فإليكِ أبرز التنسيقات.

خيارات البنطلونات البيضاء

خيارات البنطلونات البيضاء



تعتمد العنود على البنطلونات البيضاء في خياراتها الصيفية، ولهذا العام نسقته مع بلوزة زرقاء مزيّنة برسومات، وأخرى زرقاء قصيرة مصممة بأكمام مكشوفة الكتف ومرسومة بالأصفر، واختارت البنطال الأبيض الواسع مع بلوزة جينز مصممة بشكل مميز، وأكملتها بقلادة فضية مذهلة.

تابعي المزيد:إطلالات الفاشينيستا العنود بدر في الجينز



أحدث إطلالاتها بالفساتين الصيفية

الفساتين الصيفية



تفضّل العنود ارتداء الفساتين الصيفية المبتكرة بالموديلات العصرية، ومن أبرز خياراتها ارتدتْ فستانًا أسود مزينًا بفتحة جانبية، وتكسو قماشَه اللمعةُ الفضية، وظهرت بفستان بيج مزيّن بزهور سوداء ورسومات مذهلة، وأطلّت بفستان أسود ناعم مزيّن برسومات زهرية وحمراء.

Advertisements

تابعي المزيد:أبرز صيحات شتاء 2020 من وحي اطلالات العنود بدر



تنسيقات شبابية بالجينز

تنسيقات شبابية بالجينز



تختار الكثير من النساء إطلالات الجينز بأنواعه في الخيارات اليومية، وتأنقت العنود ببنطال الجينز الأزرق مع بليزر وبلوزة سوداء، وتجمّلت به مع بلوزة بيضاء بكُم واحد، مزينة بالرسومات الزرقاء لإطلالة شبابية، كما أكملت بنطال الجينز الممزق مع قميص زهري بربطة في الخصر، وبنطال الجينز الكلاسيكي مع بلوزة سوداء، تملؤها الرسومات الملونة.

تابعي المزيد:أفكار فساتين سهرة مميزة من العنود بدر لمختلف المناسبات