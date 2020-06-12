في عيد ميلادها الثلاثين.. أجمل 10 إطلالات شبابية من وحي جميلة عوض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 05:44 مساءً - تحتفل النجمة المصرية جميلة عوض بعيد ميلادها خلال أيام، والذي يوافق 12 من شهر يونيو الحالي.

وفي عام 2020، تكمل جميلة عوض عامها الثلاثين، حيث ولدت النجمة الشابة يوم 12 يونيو من عام 1990.

وفي الألبوم التالي، تحتفل "الخليج 365 نت" بعيد ميلادها؛ بعرض مجموعة من الصور لأجمل الإطلالات الشبابية من وحي جميلة عوض.



إطلالات سواريه شبابية من وحي جميلة عوض

جميلة عوض بjump suit





تُفضل جميلة عوض الإطلالات السواريه البسيطة، التي تعتمد على أقمشة الساتان اللامعة، خاصة باللون الأخضر.

ومن أجمل إطلالات جميلة عوض، هذه الإطلالة التي اعتمدتها خلال جلسة تصوير لصالح مجلة Vogue العالمية، وهي الإطلالة التي ظهرت بها ترتدي Jump suit من الساتان الأخضر المُزين بالكريستال اللامع على الصدر، وهو من تصميم سارة أنسي.

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جميلة عوض بفستان ساتان أخضر



ويبدو أن اللون الأخضر الفاتح في أقمشة الساتان، من الألوان المُفضلة لجميلة عوض، حيث اختارته أيضاً للظهور به في حفل مجلة GQ بأبوظبي، ولكن هذه المرة كان اختيارها لفستان من الساتان الأخضر ذي الرقبة العريضة المُزينة بإكسسوار من الكريستال اللامع، وهو من تصميم Galvan London.



إطلالة فورمال بالبليزر من وحي جميلة عوض

جميلة عوض ببليزر أسود





تُفضّل جميلة عوض الإطلالات الفورمال على السجادة الحمراء، ولكنها عادة ما تعتمدها بشكل شبابي وجديد وغير تقليدي، حيث ظهرت أكثر من مرة وهي ترتدي بليزر فورمال طويلاً، باللون الأسود أو الأبيض اللامع، مع قميص أبيض أو بدونه، كما لم نرَ جميلة عوض ترتدي مع البليزر بنطلونًا أو تنورة، كما هو معتاد في الإطلالات الفورمال، مما جعلها تبدو بإطلالة جريئة ولافتة للأنظار.

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جميلة عوض ببليزر سواريه



إطلالة كاجوال شبابية من وحي جميلة عوض

جميلة عوض بإطلالة كاجوال للسفر





أثناء سفرها في رحلة عمل سريعة إلى الأردن، اعتمدت جميلة عوض إطلالة كاجوال بسيطة ومريحة، تساعدها على الحركة بسهولة داخل المطار، وعلى متن الطائرة، وهي الإطلالة التي تتكون من بنطلون رياضي واسع باللون الأسود، مع سويت شيرت رياضي قصير باللون الأصفر، وحذاء رياضي أبيض، وحقيبة وسط صغيرة باللون الأسود.



جميلة عوض بإطلالة كاجوال وحذاء ضخم



وفي حياتها اليومية، ظهرت جميلة عوض بإطلالة كاجوال أنيقة، وهي ترتدي توب أبيض كب مع بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح وحذاء هاف بوت أسود ضخم، مع كارديجان من الشيفون الأبيض، يغطي ذراعيها.



إطلالة أنيقة بالقميص الأبيض على السجادة الحمراء

جميلة عوض بقميص أبيض وبنطلون شارلستون



لا غنى عن القميص الأبيض في خزانة كل فتاة، لذلك قررت جميلة عوض تنسيقه بشكل مميز ومُختلف على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابقة، حيث ارتدت قميصًا أبيض واسعًا من القطن، مع بنطلون لامع ذي وسط مرتفع ونقشة ورود ملونة، وتوب أبيض يكشف البطن، بينما قامت بربط أطراف القميص على البطن بشكل شبابي أنيق.

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