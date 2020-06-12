تسريحات شعر ناعمة من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 05:44 مساءً - تحتاج المرأة خلال فصل الصيف، الى تسريحات شعر ناعمة قادرة على تحمّل الطقس الحار والرطب. ولأن النجمات يُعتبرن مصدر إلهام أساسياً بالنسبة الى كثيرات من النساء، فقد رصدنا لك في هذا المقال، مجموعة تسريحات شعر ناعمة، مستوحاة من النجمات العالميات، والتي سترغبين في اعتمادها طوال الصيف، فاختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة ذيل الحصان المنخفض

تسريحة ذيل الحصان المنخفض



تعد تسريحة ذيل الحصان المنخفض من أفضل التسريحات لفصل الصيف، فمن جهة هي تسريحة أنيقة جداً وتمنحك طلة أنثوية جذابة، ومن جهة أخرى تعدّ تسريحة مريحة وتقاوم عوامل الطقس القاسية مثل التعرق والرطوبة. اعتمديها مع الغرة النصفية المشدودة الى الخلف على طريقة النجمة بريانكا شوبرا Priyanka chopra.

تابعي المزيد: اتجاهات الشعر لصيف 2020: أجمل ألوان وقصات وتسريحات الشعر



تسريحة الويفي المنسدلة المزينة بمشابك الشعر

تسريحة الويفي المنسدلة المزينة بمشابك الشعر



لا شك أن تسريحة الويفي المنسدلة هي إحدى أكثر تسريحات الشعر رواجاً خلال فصل الصيف، كونها تسريحة حيوية وناعمة وملائمة لمختلف الأوقات. لكن، للحصول على إطلالة صيفية أنيقة، زيني تسريحتك بأحد مشابك الشعر الناعمة والأنيقة لتثبيت شعرك خلف الأذنين من جانب واحد، وذلك على طريقة النجمة كيري واشنطن kerry Washington.



تسريحة الضفيرة المستقيمة

تسريحة الضفيرة المستقيمة



إذا كنت ترغبين في إبقاء شعرك بعيداً عن ظهرك وكتفيك تجنباً للتعرق، وفي الوقت نفسه تريدين الحصول على تسريحة ناعمة وعملية، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الضفيرة المستقيمة على طريقة النجمة جينا رودريغيز gina rodriquez، بحيث تسحبين شعرك الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان العالي، ومن ثم تجعلينه على شكل ضفيرة واحدة مستقيمة.

Advertisements

تابعي المزيد: تسريحات شعر ناعمة للشعر الطويل من وحي النجمات



تسريحة الشعر نصف المرفوع

تسريحة الشعر نصف المرفوع



إنها تسريحة شبابية أنيقة، تمنح المرأة إطلالة أنثوية خلال فصل الصيف. اعتمديها على طريقة النجمة بليك ليفلي blake lively، بحيث تتركين شعرك المموج منسدلاً من الخلف، وتسحبين كامل الغرة الى الخلف، وتثبتينها بإحكام باستخدام مشابك شعر ناعمة جداً.



تسريحة الشعر المبلل

تسريحة الشعر المبلل



إنها تسريحة عصرية جداً وتلائم الأجواء الصيفية. بإمكانك اعتمادها لمختلف الأوقات النهارية والمسائية، فهي تتناسب مع مختلف أطوال الشعر. اعتمديها على طريقة النجمة جنيفر لوبيز jennifer lopez، الى جانب الغرة الجانبية المسحوبة بعناية.

تابعي المزيد: أفضل ماسك طبيعي لعلاج تساقط الشعر