علاقات و مجتمع
رغم تداول بعض الأخبار، عن إيجابية تحليل المسحة الثانية التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إلا أن ابنتها أميرة مختار، قالت إن النتيجة لم تظهر حتى الآن، وأنها لازالت تنتظر حديث الطبيب المعالج لها.
وأضافت "أميرة" في حديثها لـ"هن"، أن والدتها الفنانة رجاء الجداوي لازالت في الرعاية المركزة، مستخدمة جهاز تنفس خارجي، وفي انتظار نتيجة المسحة الثانية: "وحياة شدة أمي لسة معرفش النتيجة.. ويمكن الأخبار اللي بتتداول دلوقتي تكون صح.. لكن فعلًا النتيجة لسة مطلعتش".
وطالبت "أميرة" زيادة الدعاء لوالدتها في هذه الفترة: "هي محتاجة دعواتكم جدًا.. ادعولها تخرج بالسلامة".
ويذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وانتقلت إلى مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية، ليلة عيد الفطر المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة رجاء الجداوي عن نتيجة المسحة الثانية: "لسة منعرفش.. ادعولها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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