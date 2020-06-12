لمنع التسمم الغذائي.. نصائح هامة عند طهي الدجاج

صحة

أصيب الكثيرون بالتسمم الغذائي من تناول الدجاج، والذي يعتبر من أكثر أنواع التسمم الغذائي شيوعًا، وغالبًا ما يكون السبب في ذلك هو الطهي غير الصحيح للدجاج.

ويحدث التسمم الغذائي لأن الدواجن لم يسمح لها بإذابة الثلج تمامًا قبل الاستخدام أو طهيها طوال المدة الصحيحة، وملامسة الدواجن النيئة مع الأطعمة الأخرى، عاملا آخر للتسمم.

فالدجاج النئ غالبًا ما يكون ملوثًا ببكتيريا العطيفة وأحيانًا ببكتيريا "السالمونيلا" وبكتيريا "المطثية العسيرة"، فإذا كنت تأكل الدجاج غير المطبوخ جيدًا أو الأطعمة أو المشروبات الأخرى الملوثة بالدجاج النئ، ربما تصاب بمرض منقول بالغذاء.

ويمكن اتخاذ خطوات لمنع التسمم الغذائي، فإذا كان الدجاج في قائمتك نظامك الغذائي، يجب اتباع نصائح عند التسوق والطبخ وتناول الطعام في الخارج للمساعدة في منع التسمم الغذائي، وذلك بحسب ما ذكرته "سبوتينك"، عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية.

- ضع الدجاج في كيس يمكن التخلص منه قبل وضعه في عربة التسوق أو الثلاجة لمنع وصول أي تسريبات سائلة إلى الأطعمة الأخرى.

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- اغسل يديك بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية قبل وبعد التعامل مع الدجاج.

- لا تغسل الدجاج النئ، فأثناء الغسيل، يمكن لسوائل الدجاج أن تنتشر في المطبخ وتلوث الأطعمة والأواني الأخرى.

- استخدم لوح تقطيع منفصل للدجاج النيء.

- لا تضع أبدًا طعامًا مطبوخًا أو منتجات طازجة على طبق أو لوح تقطيع أو أي سطح آخر سبق أن استخدم مع الدجاج النيء.

- اغسل ألواح التقطيع والأواني والأطباق بالماء الساخن والصابون بعد تحضير الدجاج وقبل تحضير العنصر التالي.

- استخدم مقياس حرارة الطعام للتأكد من طهي الدجاج جيدا تحت درجة حرارة 165 درجة فهرنهايت (73.8 درجة مئوية).

- إذا كنت تعتقد أن الدجاج الذي يتم تقديمه في مطعم أو في أي مكان آخر غير مطهو بالكامل، فأعده لمزيد من الطهي.

- قم بتبريد أو تجميد الدجاج المتروك خلال ساعتين أو ساعة في درجة حرارة خارجية أعلى من 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية).