تناولته لمدة شهر.. مراهقة تقترب من الموت بسبب هذا النوع من الشاي

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تسبب نوع من الشاي في دخول مراهقة صينية في غيبوبة سكرية بعد أن داومت على شرب هذا النوع من الشاي كل يوم لمدة تزيد عن الشهر.

ووفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن هذا النوع من الشاي يُعرف باسم "شاي الفقاعات".

وكشفت الشبكة، أن الفتاة البالغة من العمر 18 عاما من شنجهاي ثابرت على تناول المشروب الحلو للغاية كل يوم لمدة شهر، ما تسبب في مشاكل صحية حادة لها.

واكتشف أفراد الأسرة أن الشابة فقدت وعيها، وقالوا إنها كانت تعاني من أعراض مرتبطة بفرط سكر الدم، وهي حالة مرتبطة بارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير.

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وقال التقرير إن من بين الأعراض التي ظهرت عليها قبل الوقوع في غيبوبة، الغثيان والتبول المتكرر والجفاف.

وتم نقل الفتاة الشهر الماضي إلى مستشفى رويجين، حيث تم تسجيل مستويات السكر في الدم لديها بما يقرب من 25 مرة أعلى من المعتاد، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أنه تم وضع المراهقة على جهاز التنفس وتلقت غسيل الكلى قبل الاستيقاظ من الغيبوبة بعد خمسة أيام.

وكشف التقرير أنه بحلول يونيو، بدا أن المراهقة تمتثل للشفاء وخرجت من المستشفى.

ويُعرف شاي الفقاعات أيضا، بشاي الحليب اللؤلؤي أو شاي حليب البوبا وهو مشروب تايواني مكونه الأساسي الشاي ويضاف إليه الفواكة أو الحليب، وغالبا تضاف إليه كرات التابيوكا القابلة للمضغ، أو فواكه هلامية.

وتشار بـ"الفقاعات" إلى رغوة الشاي بعد رجّه، ما يمنحه أيضا اسم "شاي بالرغوة".

ويحتوي متوسط ​​كوب شاي الفقاعات على 54 جراما من السكر، بينما يحتوي الشاي المثلج العادي على حوالي 22 جراما من السكر، وفقا لمركز "Healthline" ووزارة الزراعة الأمريكية.