تعرف على سعر نظارة وجوانتي محمد رمضان في كليب كورونا فيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

يثير دائما النجم محمد رمضان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحه لكليب أو أغنية جديدة؛ فهو دائما يعتمد على ارتداء القطع الغريبة أو الفارهة التي تلفت الأنظار إليه.

وطرح رمضان كليبا جديدا تحت اسم "كورونا فيروس" وحصد عدد مشاهداته أكثر من 3 ونصف مليون خلال يوم واحد، وذلك بعد أن روج له عبر حساباته الرسمية منذ شهر.

واعتمد رمضان أن يوجه لمتابعيه إجراءات التوعية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، حيث ظهر وهو يرتدي قطعا يستعرض بها مثل الكمامة الذهبية والجوانتي والنظارة المرصعين بالألماس.

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وارتدى رمضان في الكليب نظارة ذهبية مرصعة بالألماس من العلامة التجارية Anna-Karin Karlsson ويصل سعرها إلى 1740 يورو بما يعادي 31 ألف جنيه مصري.

بينما وصل سعر الجوانتي المرصع بالكريستال على موقع أمازون من 30 إلى 50 دولار أي من 500 إلى 800 جنيه مصري، ولكن لم نعرف هل جوانتي محمد رمضان مرصع بالألماس أم الكريستال.