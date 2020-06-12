توقعت حبسها بهاشتاج.. من هي شيري هانم التي قبض عليها بسبب "تيك توك"؟

علاقات و مجتمع

"شيري هانم وابنتها زمردة" سيدتان دخلتا ضمن قائمة المقبوض عليهم بسبب فيديوهات "التيك توك"، وذلك بعدما توصلت مجهودات النيابة العامة في الترصد وفحص الفيديوهات التي تتضمن محتوى غير لائق وخادش للحياء.

ومن خلال المتابعة والتحريات التي أجرتها النيابة العامة، خاصة بعد تلقيها عدد من الشكاوى بشأن فيديوهات "شيري هانم وابنتها زمردة" التي أثارت غضب رواد مواقع "السوشيال ميديا"، تم فحص المقاطع المصورة المذكورة لهم وتمكنت القوات من القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة بعد توجيه عدد من التهم إليهما.

ويرصد "هن"، معلومات حول المتهمتين الجديدتين شيري هانم وابنتها زمردة:

‏- شيري هانم اسمها الحقيقي شريفة رفعت.

- زمردة هي ابنتها وتدعى نورا هشام.

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- تمتلك شيري حسابات على تطبيقات "السوشيال ميديا" المختلفة من اليوتيوب وإنستجرام وتيك توك.

- يتابعها على قناتها على "تيك توك" أكثر من 90 ألف متابع.

- "موعدكيش أنه ميسبكيش بسهولة".. كانت آخر فيديوهات لها عبر تطبيق "تيك توك"، عن العلاقة بين الرجل والمرأة.

- #ابتسم_سوف_يتم_القبض_علينا" من الهاشتجات التي استخدمتها منذ فترة.

-اعتادت الظهور في مقاطع فيديو بشكل خادش للحياء، إذ ظهرت في مقاطع فيديو وهي في حمام السباحة، وفي فيديو آخر وهي تدخن السجائر، كما أظهرت ابنتها "زمردة" بشكل غير لائق، إذ كانت تشجعها على الرقص بطريقة غير لائقة.

- وجهت لها النيابة العامة عددا من التهم منها الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، بالإضافة إلى اعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.