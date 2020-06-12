هذه مجموعة من الشورتات بتصميمات مختلفة ظهرت في الفترة الأخيرة

الشورتات تعتبر قطعة أساسية في خزانة ملابس الإناث منذ عقود ولا تزال الشورتات القصيرة تحافظ على خصائصها الأصلية الخفيفة والمبهجة التي تعطي لأي إطلالة سحراً لا يقاوم. في هذه الأيام، يوجد زوج مختلف لكل مناسبة وأسلوب ونوع الجسم. كما هو متوقع، أظهرت صيحات الموضة التي رأيناها في مدارج ربيع وصيف 2020 الكثير من الخيارات المختلفة التي شقت طريقها إلى متاجرنا المفضلة، بداية من شورتات البرمودا الفضفاضة إلى السراويل القصيرة جداً وكل شيء بينهما، من المؤكد أنكِ ستجدين شورت مميز يناسبك.

البريق لمظهر المساء والحفلات

البريق لمظهر المساء والحفلاتتميل أحدث مجموعات سان لوران Yves Saint Laurent نحو جمالية ساحرة ومثيرة، لذلك لا ينبغي أن يكون من الغريب أن مجموعة الشورتات الخاصة بهم لهذا الصيف تتميز بتصاميم قصيرة للغاية مع خياطة مخصصة، مصنوعة من مواد فخمة مضمونة لتجعلكِ تتألقين في أي سهرة.

شورت البرمودا بتصميم متطور

شورت البرمودا بتصميم متطورفي العام الماضي، رأينا كيف تمكنت شورتات البرمودا الجلدية في الظهور بشكل أنيق وواصل دار أزياء بوتيغا فينيتا Bottega Veneta على نفس المسار مع مجموعته الجديدة من التصاميم الفضفاضة التي تستفيد من نسيج الجلد الفخم، مما يمنح الشورتات البرمودا الكلاسيكية لمسة جذابة وسهلة الارتداء.

أناقة الشورت القصير

كل ما تحتاجين له هو شورت بكسرات مع خصر عالي وقصة فضفاضة لإظهار خصر ضيق وأرجل طويلة ونحيلة، في مجموعته لكارولينا هيريرا Carolina Herrera، اختار مصمم الأزياء ويس جوردون اللون الأسود الكئيب بنقاط منقطة نابضة بالحياة.

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إطلالة فاخرة

إطلالة فاخرةمنقطة وطيات وخصر مرتفع، يستخدم دار أزياء Dries Van Noten هذه الشورتات بطريقة مختلفة تماماً، يبدأ مصمم الأزياء البلجيكي الذي يحظى بتقدير كبير بزوج بسيط من شورت الدنيم الأبيض المستقيم ويأخذ النمط إلى الأعلى مع قطعة بيبلوم هجينة تعمل كحزام مع حذاء بنقش الحيوانات، مما يمنحها تصميماً أكثر إثارة للاهتمام، من قال أن السراويل القصيرة لا يمكن أن تكون رائدة وفاخرة؟

سراويل جذابة

سراويل جذابةالآن، إذا كنتِ تريدين حقاً الاستفادة من الصيف لإظهار ساقيك ولديك الشخصية المناسبة، فإن السراويل القصيرة هي دائماً خيار رائع بفضل مجموعة شانيل Chanel لهذا الموسم، هناك الكثير من الخيارات المختلفة، حقيقة أن عارضة الأزياء جيجي حديد Gigi Hadid ترتديها تجعلها تبدو أكثر روعة.

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