أفضل إطلالات الملكة إليزابيث بفساتين أنيقة بنقشة الورود

التُقطت صورة تذكارية جديدة للثنائي أمام قصر ويندسور احتفالا بعيد الأمير فيليب الذي يبلغ 99 عاما، وتألقت الملكة إليزابيث بنقشة ترافق أغلب إطلالاتها على مدى السنوات.

بدت الملكة إليزابيث ساحرة بفستان باللون الرمادي مزيّن بنقشة الورود باللون الأصفر من تصميم أنجيلا كيلي Angela Kelly، وزيّنته ببروش Cullinan V مرصّع بالألماس والمصمم على شكل قلب ويعود للملكة ماري من العام 1953، كما زيّنت عنقها بعقد من اللؤلؤ، في حين أطلّ دوق أندنبرغ إلى جانبها ببدلة كلاسيكية أنيقة.

المعروف عن الملكة اليزابيث حبها لنقشة الورود، من الفساتين الراقية التي تختارها لأهم المناسبات وتنسّق معها أجمل تصاميم التيجان، إلى تصاميم فساتين أكثر كاجول.

تألقت الملكة اليزابيت بإطلالة أنيقة باللون الأبيض في العام 1983، كما أطلت في إحدى المناسبات بفستان بنفسجيّ اللون مطرّز بنقشة الورود. وفي إطلالات أكثر كاجول خطفت الأنظار في عدد من المناسبات بفساتين ميدي مزيّنة بالنقشة الفلورال بألوان متعددة ومفعمة بالحياة وغالباً ما تنسّق معها قبعات بلون مماثل. كذلك تختار الملكة اليزابيت البدلة الكاملة، سواء كلّها بنقشة الورود كما في العام 1997، أو مثلاً تختار تنورة بهذا النقشة وتنسّق معها جاكيت بلون موحّد.

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