بـ3 مكونات فقط.. طريقة سريعة لعلاج الشعر التالف خلال 30 دقيقة

لايف ستايل

مع التزام الكثير من المواطنين بالحجر المنزلي، وتقليل شراء المنتجات خوفا من انتقال فيروس كورونا المستجد، بدأت العديد من الفتيات بالسؤال عن مواد طبيعية في البيت يمكن تحويلها إلى وصفات فعالة لعلاج الشعر التالف.

ويعد الشوفان أحد أفضل العناصر الطبيعية المغذية للشعر، لأنه يتكون من البروتين اللازم لإصلاح الشعر التالف، فضلا عن أنه يحافظ على أطرافه ناعمة، بحسب ما ذكره موقع "the beauty madness".

وفيما يلي خطوات إعداد ماسك الشوفان في المنزل، وفقا لما ذكره الموقع:-

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مكونات ماسك الشوفان لعلاج الشعر

1/4 كوب شوفان مطحون.

1/4 كوب حليب بارد.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير ماسك الشوفان لعلاج الشعر

تمزج جميع المكونات، وتقلب جيدا، وتوضع على الشعر المبلل لمدة 30 دقيقة، ثم يشطف الشعر بالماء البارد، يجري تكرار القناع مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على شعر ناعم حريري.