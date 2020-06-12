اللهم أجرنا من النار.. أبرز الأدعية المستحب التضرع بها يوم الجمعة

فتاوى المرأة

العديد من أوقات استجابة الدعاء تتخلل الجمعة، والذي يعد من الأيام المليئة بالنفحات، لتتجدد التساؤلات حول الأدعية التي يفضل التضرع بها إلى الله خلال هذا اليوم المبارك.

أدعية مستحبة يوم الجمعة

وذكر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة على النبي من أفضل السُنن المستحبة في يوم الجمعة، مؤكدا أنه لا توجد أدعية بعينها مخصصة لذلك اليوم، إلا أنه يفضل اتباع التالي:

- الصلاة على النبي، ثم الدعاء بما ترجو من الله تحقيقه، حيث قال الرسول في حديثه: "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ -يَعْنِي بَلِيتَ-؟ فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ".

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- اللهم إني أسالك في يوم الجمعة الفضيل زيادة في الدين، وبركة في العمر، والصحة في الجسم، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت.

- اللهم أجرنا من النار.

أدعية لتحصين النفس والأسرة من وباء كورونا

قدم يسري عزام، أحد أئمة وزارة الأوقاف، خلال حديثه لـ"هُن"، أدعية لرفع البلاء، منها:

- اللهم إني أحصن نفسي وأسرتي ووطني من كل شر.

- اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص ومن سائر الأسقام.