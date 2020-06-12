"ما تلبسيش إسدال".. خبير إتيكيت توضح قواعد الاجتماعات الأون لاين

لايف ستايل

كثير من الفتيات العاملات اضطررن للعمل من المنزل بعد ظهور وانتشار فيروس كورونا وبالتبعية انتقلت كل تكليفات العمل من متابعة وحضور اجتماعات الى المنزل عبر خاصية "الفيديو كونفرنس" وهي الاتصال بالصوت والصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة.

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وبالتالي يجب علينا معرفة قواعد الاتيكيت في انعقاد أي اجتماع أون لاين وسوف نبدأ بالمظهر الذي شددت عليه خبيرة الاتيكيت شاهيندا شاور في حديثها لـ"هن" قائلة لا بد أن نحرص على أن يكون المظهر كما تعودوا عليه زملاء العمل ورؤساؤنا وارتداء ملابس رسمية كاملة وتجنب تماما ارتداء إسدال الصلاة أو الملابس الرياضية وذلك لتوقع أي حدث مفاجئ فأكون مستعدة لتلك الفعل.

وتابعت أن الاهتمام بمكان بدء المحاثة مهم للغاية فيجب أن يكون ملائما للشبكة بحيث الإرسال والاستقبال يكون جيدا وأيضا أهتم بما يظهر حولي عبر الشاشة وأن يكون المكان منظما ومرتبا.

وأضافت أنه يجب الجلوس في مكان رسمي مثل غرفة الاستقبال ولا يجب أبدا الجلوس في غرفة النوم وذلك تصرف غير لائق فلابد من الحرص على خلفية ملائمة لي، ولا يصح أبدا ظهور أحد من أهل البيت أو الأطفال أثناء الاجتماع سواء بقصد أو بدون قصد ويجب التصرف وكأني في العمل وعلى المكتب حرفيا.

وشددت شاور على ضرورة الاستئذان بالكتابة أو بالإشارة في حالة الاستفسارعن شيء حتى لا يحدث "دربكة" في الاجتماع بسببك، بالإضافة لعمل تجربة أولية لكل شيء قبل انعقاد الاجتماع من صوت وصورة وهكذا، والتأكد من هدوء المكان وذلك لضيق وقت الاجتماعات الأون لاين والاستفادة منه بشكل لائق وإيجابي.