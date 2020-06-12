خبراء الصحة ينصحون بتناولها.. 7 أنوع من الأطعمة تعزز الحياة الزوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - نعشق أنواع معينة من الأطعمة، ونفضل بعضها على بعض، سواءً لقيمتها الغذائية أو لمذاقها الشهي، لكن هل تعلم أن بعض الأطعمة يمكن أن تساهم في تحسين الحياة الأسرية من خلال تعزيز العلاقة الزوجية.

وأشارت عدة أبحاث علمية حول دور بعض الوجبات الغذائية في تعزيز الرابط العاطفي بين الزوجين. وبحسب صحيفة "healthline" الطبية المتخصصة في الصحة والغذاء، يتواجد في المائدة اليومية عدة أصناف من شأنها أن تعزز الحياة العاطفية، بعضها في متناول الجميع ورخيص الثمن، وبعضها لا يتوقعه أحد، وهي:

اللحوم

أكدت الصحيفة على ضرورة دمج أنواع مختلفة من اللحوم في النظام الغذائي لتعزيز الصحة الجنسية لدى الزوجين، وأشارت إلى أن لحوم البقر والدجاج ولحوم الخنزير تحتوي على عناصر الكارنيتين والأرجينين والزنك، بالإضافة إلى "Carnitine" و "L-arginine" وهي من الأحماض الأمينية التي تحسن تدفق الدم، وفقا لما ذكرت وكالة سبوتنيك.

المحار

يعلم الكثيرون عن المحار وخصائصه المميزة، لكن بحثا مشتركا أجري عام 2005 للجمعية الكيميائية الأمريكية أكد أن المحار والمأكولات البحرية والاسكالوب تحتوي على مركبات ترفع مستويات هرمون التستوستيرون والإستروجين.

الأسماك

أشارت الدراسات إلى احتواء سمك السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، قد تكون الأسماك ذات اللحم الوردي، وكذلك التونة والهلبوت، هي المفتاح لتحسين حياتك العاطفية.

استبدل الشوكولاتة بالمكسرات

يظن الكثيرون أن الشوكولاتة هي مفتاح قلوب الفتيات، لكن الصحيفة أكدت أن الشوكولاتة لا يمكنها القيام بما تقوم به المكسرات، وأشارت إلى أن الوجبة الأكثر صحية للحياة العاطفية من الشوكولاتة هي القليل من المكسرات.

وأكدت الصحيفة أن المكسرات مليئة بالزنك والأرجنين التي تعزز تدفق الدم، لذلك نصحت باستبدال الشوكولا بالكاجو والمسرات المختلفة والبذور مثل بذور اليقطين وبذور دوار الشمس والبندق والفول السوداني.

التفاح

تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا، هذه المقولة صحيحة إلى حد ما، لكن التفاحة التي نشاهدها دائما على المائدة ولا نكترث لتناولها تحتفظ في داخلها بسر كبير.

الثوم

أشارت الدراسات إلى أن الثوم من العلاجات الطبيعية لمرضى ارتفاع ضغط الدم ويساهم في الحد من ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.

وتساعد الخصائص المضادة للتخثر على ضمان تدفق الكثير من الدم إلى أجهزة التناسل، وينصح خبراء الصحة الأزواج بتناوله بشكل دوري.