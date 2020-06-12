"جلد الوزة" مشكلة تهدد جمال الفتيات.. وطبيب: البناطيل الضيقة أحد الأسباب

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الملمس الناعم من علامات الأنوثة التي طالما حلمت بها كل فتاة سواء المتزوجات منهن أو غير متزوجات، وقد تصيب بعضهن مشاكل متعلقة بملمس الجلد سواء قبل معاد زفافها نظرا لضغوط وانشغالات الحياة أو العمل أو حتى الدراسة، وقد تتفاقم المشكلة وتصبح كابوسا مؤرقا.

تستعرض "هن" حلولا لمشكلة الجلد الخشن أو "جلد الوزة" من خلال تصريحات الدكتور حسام مصطفى أخصائي الجلدية بجامعة الأزهر الذي أوضح أن إصابة الجلد بما يسمى بـ"جلد الوزة" هو عبارة عن تكون شعر تحت الجلد يسبب في نتوءات وبروز في ملمس الجلد ويجعله خشنا أشبه بالحبوب، وعن كيفية معرفة أسبابها تابع قائلا إنه يعتبر هرمون الذكورة أحد الأسباب المؤدية لظهور تلك المشكلة وليست الوحيدة فقد تكون نتيجة مشاكل في انتظام الدورة الشهرية وتأخر سن الزواج وتكيسات بالمبيض، وشدد على التوجه لدكتور نساء وتوليد لمعالجة المشكلات الهرمونية إن وجدت.

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كما تابع بأن العامل النفسي له تأثير كبير على ظهور مشكلات البشرة من شحوب ونتوءات وبثور ويجب الاهتمام بالمعالجة النفسية إن وجدت مشكلة بها، وأضاف أن بعض الفتيات يرتدين بناطيل ضيقة باستمرار ما يعمل على حكة الجلد وتغير ملمسه وذلك بسبب عدم الترطيب باستمرار والتهوية مما يعرقل خروج الشعر من المسام وتجمعه تحت الجلد.

وأوضح مصطفى بضرورة ارتداء الملابس القطنية والتقليل من ارتداء الملابس الضيقة على الجلد، وإزالة الشعر بشكل دوري والأنسب إزالة بصيلات الشعر بالليزر وذلك بعد التأكد من خلو المريضة من أي أعراض نفسية أو بدنية مسببة لذلك.

وأضاف بضرورة تقليل مستحضرات التنظيف للجلد الخالية من المرطبات مثل الصابون وحذر من استخدام الليف المغربي بشكل كبير، منوها بأن نتيجته على البشرة مؤقتة ولابد من الاستحمام فقط بماء فاتر وليفة ناعمة للمحافظة على نضارة وصحة البشرة.