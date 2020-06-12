والدة محمد هنيدي الراحلة في فيديو نادر: كل يوم لازم يزورني مع مراته وبنته

علاقات و مجتمع

"لقاء نادر جداً مع والدة محمد هنيدي رحمها الله".. ذلك هو التعليق الذي أرفقه الفنان محمد هنيدي لمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، يتضمن مداخلة هاتفية لأمه مع الإعلامية هالة سرحان، خلال استضافته سابقا منذ ما يزيد عن 15 سنة.

وبدأ مقطع الفيديو، الذي لم يتجاوز الـ4 دقائق، بتفاجؤ "هنيدي" بصوت والدته خلال المداخلة قائلا: "دي أمي اللي بجد.. أهلا يا حاجة"، وبعدها تحدثت عن بره بها، موضحة: "كل يوم لازم يزورني مع مراته وبنته".

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وتغزلت والدة الفنان في جمال حفيدتها: "فاطمة واخدة بياض مامتها وحلاوتها، وملامح محمد".

وخلال المداخلة القصيرة، كشفت والدة محمد هنيدي عن طعامه المفضل وهو "سبانخ"، الذي تعده له باستمرار، ثم اختتمت حديثها بتوجيه رسالة لنجلها: "ربنا يديمك في التفوق على طول، ويجعل محبينك أكتر وأكتر، ويخليك لبيت ولولادك، وماشفش فيك حاجة وحشة".

ووجه الممثل رسالة إلى والدته: "ربنا يحفظها ويديها الصحة، ويخليها ليا ولأخواتي، وياريت أعرف أرد واحد من مليون من جميل أمي".