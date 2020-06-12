علاقات و مجتمع
تحدثت الممرضة سحر علاء الدين عن مبادرتها لمساعدة مرضى فيروس كورونا المعزولين في المنازل بأسوان.
وقالت علاء الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن المرضى يستغيثون بها أو مرافقيهم وأنها تقوم بتقديم المساعدة لهم، مشددة على أنها تراعي الحالة النفسية للمرضى.
وأشارت إلى أن المرضى المعزولين في منازلهم يحتاجون لمن يراعيهم ويقدم لهم الخدمات الطبية وأنها تفعل ذلك لوجه الله وبدون أي مقابل وتذهب مرتدية الأدوات الوقائية كاملة: "ودي أقل حاجة أقدمها للمرضى ولمحافظتي".
وأوضحت أن عددا من زملائها الممرضين والممرضات قرروا أن يفعلوا مثلها وأن يذهبوا للمرضى في بيوتهم لتقديم الخدمات لهم بشكل مجاني.
كانت هذه تفاصيل خبر ممرضة تقدم خدماتها لمرضى كورونا في المنازل مجانا: أقل حاجة أقدمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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