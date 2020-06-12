نشأت داخل عائلة فنية وبدأت بـ"تحت السيطرة".. جميلة عوض في عيد ميلادها

علاقات و مجتمع

منذ أن خطت خطواتها الأولى نحو الفن والتمثيل وهى تتربع على عرش النجوم فموهبتها التي ورثتها عن عائلتها الفنية، كونها حفيدة الفنان الكبير محمد عوض، ووالدتها الفنانة راندا، ووالدها المخرج عادل عوض، فلم يكن الأمر غريبا عليها فالفن كان ومازال داخل منزلها.

استطاعت لفت الأنظار إليها من خلال دورها في مسلسل تحت السيطرة، بدور هانيا في عام 2015، والذي يعد أول دور لها، هى الفنانة جميلة عوض التي تشبه والدتها كثيرًا من حيث الملامح وطريقة الحديث.

ويتزامن اليوم 12 يونيو، يوم ميلاد جميلة عوض، ويُقدم "هُن" ملامح من حياتها خلال السطور التالية.

- ولدت جميلة في مصر، ترعرعت في كنف عائلة فنية، فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هي الممثلة اللبنانية راندا عوض وهي حفيدة الممثل محمد عوض.

- التحقت بجامعة MSA حيث تدرس الإعلام، كما التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة البريطانية في مصر ولكنها اتجهت بعد ذلك لدراسة الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

- منذ أعوام دراستها، كانت مهتمة بقضايا المجتمع والسياسة ونمت ذلك من خلال اشتراكها بأنشطة طلابية مختلفة بالجامعة منها نموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

لم تكتفِ بمشاركتها في المؤتمر بالجامعة ولكنها أيضاً مثلت الجامعة بمؤتمر محاكاة للأمم المتحدة في فرنسا.

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- أخرجت للفنانة نسمة محجوب إحدى فيديو كليباتها وشاركت في مسلسل"تحت السيطرة"، مع الفنانة نيلي كريم خلال دور بدور هانيا الذي لفت الأنظار إليها، ولقي ترحابا كبيرا من المشاهدين لكونه الأول من نوعه في التوعية عن قضية الإدمان، والذي عُرض خلال شهر رمضان 2015.

- شاركت بحملة اليونسف مع عدة فنانين مصريين وعالميين منهم منى زكي، من أجل التوعية عن حقوق الطفل عالمياً وبالوطن العربي.

- شاركت في العديد من الأعمال على مستوى السينمت والتلفزيون، حيث قامت بالمشاركة في فيلم"بنات ثانوي"، وتدور أحداث الفيلم عن قصة خمس فتيات في مرحلة المراهق ويقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الثانوية، والذي عُرض في عام 2020.

- وشاركت في مسلسل"إلا أنا"، والذي يقدم ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشر حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.

- خلال عام 2017، شاركت جميلة في مسلسل"لا تطفئ الشمس"، بدور آية، والذي تدور أحداثه حول عائلة مكونة من أم أرملة، ابنيّن، وثلاث بنات إلى منزل جديد بعد وفاة الأب بمدة لم تتجاوز العام، يستعرض لنا المسلسل العلاقات بينهم وخارج محيطهم، القصص التي يمر بها كلُ منهم، والمواقف التي يواجهونها سويًا.