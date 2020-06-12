3 طرق استخدمتها شيرين عبدالوهاب لتكذيب خلافها مع حسام حبيب

علاقات و مجتمع

منذ انتشار شائعة وقوع خلاف شديد بين المطربة شيرين عبدالوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب، كاد أن يصل إلى الطلاق، وأن المطرب أحمد سعد تدخل للصلح بينهما، وشيرين تسعى لتكذيب هذا بعدد من الطرق..

الطريقة الأولى.. ردود مكتوبة على "تويتر"

وبدأ محمد عبدالوهاب، شقيق شيرين في نشر بيان قال فيه: "حسبي الله ونعمة الوكيل في كل مفتري، كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص شيرين، في بيتها مع جوزها وأولادها والحاجة الوحيدة اللي صح، إن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم".

ليعلق حبيب عبر تويتر، قائلا: "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا".

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وأيضا ظهرت شيرين عبدالوهاب عبر حسابها بتويتر، لترد "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة، ⁧‫بحبك_يا_صاحبي".

ونشر بعدها بدقائق المطرب أحمد سعد صورة تجمعهما، ويعلق: "أصحابي وحبايبي وكل اللي بسمعه إشاعات".

الطريقة الثانية.. نشر صورة رومانسية

نشرت شيرين عبد الوهاب صورة رومانسية تجمعها بزوجها حسام حبيب وعلقت ساخرة: "زي ما إنتم شايفين مابنبطلش خناق".

الطريقة الثالثة.. لايف غنائي

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب رفقة زوجها المطرب حسام حبيب بمنزلهما مع الفرقة الموسيقية، وغنت "شيرين" بطريقة رومانسية أغنية "يا حبيبي" لـ"حسام حبيب".