حسن شاكوش ينشر صورا جديدة لخطوبته: "مش هتبقي لغيري"

علاقات و مجتمع

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورا جديدة له من حفل خطوبته عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتب "شاكوش" تعليقا على الصور التي ظهر فيها برفقة خطيبته أثناء حفل الخطوبة، والذي أقيم مؤخرا أثناء لبس شبكة العروسين: "مش هتبقى لغيري"، وهي الصورة التي لاقت تفاعلا بين متابعيه.

Advertisements

وكان "شاكوش" قد احتفل بخطبته على "بنت الجيران"، وأكد شاكوش في تصريح سابق لـ"الوطن" أن الأغنية ليس لها علاقة بخطيبته، فارتباطه الفعلي بها من شهرين أي بعد طرح الأغنية.

شاكوش احتفل بخطوبته في أحد الفنادق الكبرى، واقتصر الحفل على المقربين جدا بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.