تباين ردود أفعال الأمهات على قرار فتح الأندية مرة أخرى خوفا من كورونا

ماما

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه جرى الاتفاق، على بدء فتح الأندية ومراكز الشباب، بداية من يوم 15يونيو الجاري، وذلك في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا.

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وبعد القرار تباينت ردود أفعال الأمهات على إعادة فتح الأندية مرة آخرى بعد عدة أشهر من الإغلاق، ففي حين يعتقد البعض أن الفترة الحالية ليست الأنسب للتواجد في الأندية، ترى بعض الأمهات أنه القرار المناسب في الوقت المناسب.

نهلة: البيت أمان اكتر

كلمات بسيطة تدل على مدى حرص نهلة طارق، على الابتعاد عن الأندية مرة آخرى رغم قرار إعادة فتح أبوبها مرة آخرى، فلم يغير من موقفها شيئا من التزام الجلوس بالمنزل خوفا من فيروس كورونا، "البيت أمان أكتر في الوقت ده"، وفق حديثها لـ "هن".

منى حمدي: المشاوير العادية متأجلة

لم يتغير موقف منى حمدي، أم لـ3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، بعد قرار فتح الأندية، مؤكدة أنها ترفض الخروج من المنزل للوقاية من فيروس كورونا وخوفا على أطفالها، "المشاوير العادية متأجلة قرار فتح الأندية مش هيفرق كتير".

أمل: قرار صح جدا زهقنا من قاعدة البيت

في المقابل ترى أمل حمدي، ربة منزل، أن قرار إعادة فتح الأندية قرار صائب، وفي الوقت المناسب، بسبب الملل من زيادة عدد ساعات الجلوس بالمنزل وعدم وجود أي وسائل ترفيهية، متابعة أنه يجب على الجميع مع إعادة فتح النوادي الالتزام بالإجراءات الوقائية منعا لتفشي فيروس كورونا .