مطبخ
كتب: هن -
03:17 ص | الجمعة 12 يونيو 2020
تتفنن ربات المنازل، خلال فترة الحظر المنزلي، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، في محاولة توفير جميع الأطعمة حتى لا تصاب أسرتها بالملل، فتبحث عما هو جديد.
ويعتبر الرول بالمربى، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، وبخاصة الأطفال، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها.
وإليك طريقة عمل رول بالمربى، على طريقة الشيف أميرة أبو شنب.
مقادير رول بالمربى
عجينة سحرية
مربى توت
طريقة تحضير رول بالمربى
- تفرد العجينة وتحشى بمربى التوت
- ثم تلف على شكل اسطواني وتقطع حلقات
- اتركيها تختمر لمدة ساعة
- ويوضع في صينية
- وتدخل الفرن
- تقدم بالهنا
كانت هذه تفاصيل خبر للماميز في الحظر.. طريقة عمل رول بالمربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.