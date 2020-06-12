للماميز في الحظر.. طريقة عمل رول بالمربى

مطبخ

تتفنن ربات المنازل، خلال فترة الحظر المنزلي، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، في محاولة توفير جميع الأطعمة حتى لا تصاب أسرتها بالملل، فتبحث عما هو جديد.

ويعتبر الرول بالمربى، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، وبخاصة الأطفال، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها.

وإليك طريقة عمل رول بالمربى، على طريقة الشيف أميرة أبو شنب.

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مقادير رول بالمربى

عجينة سحرية

مربى توت

طريقة تحضير رول بالمربى

- تفرد العجينة وتحشى بمربى التوت

- ثم تلف على شكل اسطواني وتقطع حلقات

- اتركيها تختمر لمدة ساعة

- ويوضع في صينية

- وتدخل الفرن

- تقدم بالهنا