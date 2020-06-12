هذا البكيني يمنحك مظهرا رشيقا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يعود البكيني ذو الوسط العالي (High Waist Bikini) بقوة إلى عالم الموضة في صيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية محتشمة ومظهرا رشيقا.
وأوضحت مجلة "Elle" أن البكيني ذا الوسط العالي يعمل على إخفاء امتلاء منطقة الوسط، ما يجعل القوام يبدو رشيقا بصريا، مشيرة إلى أنه يمكن تأكيد هذا التأثير من خلال اختيار موديل يكتسي بلون داكن كالأسود.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن توب البكيني ذي الوسط العالي يمتاز بتنوع كبير؛ حيث تتألق بعض الموديلات بقصة الكتف الأحادي "وان شولدر"، في حين تأسر موديلات أخرى الألباب من خلال القصة بلا حمالات.
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