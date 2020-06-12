"بيغنوا ويرقصوا لايف".. القصة الكاملة لأزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

علاقات و مجتمع

محاولة جديدة لإثبات استقرار العلاقة بينهما، تبناها شقيقها محمد عبدالوهاب، بنشر أول فيديو "لايف" يجمع المطربة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب مرور ما يقارب الأسبوع على شائعة طلاقهما، على إثر مشاجرة بينهما، امتدت إلى الضرب والسب.

تفاصيل أول لايف بين شيرين وحسام حبيب

مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز الـ4 دقائق، تضمن ظهور المطربة بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب، والذي نشره محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت شيرين بأزياء سوداء كاجوال بدون أكمام وبشعر قصير، فيما ارتدى زوجها بنطلون جينز وتيشرت فاتح اللون، خلال تواجد فرقة غنائية داخل المنزل.

وتضمن مقطع الفيديو، غناء الفنانة "كل ما أغني" لزوجها، وهو الديتو الذي جمعهما سابقا منذ سنوات، ثم بدأت شيرين بالرقص والتمايل، بعد أن أعطيت المايك لـ"حبيب" للغناء معها.

شيرين تنفي شائعة طلاقها

ونفت "شيرين"، طلاقها من المطرب حسام حبيب، على مدار الأسبوع، عبر تغريدتين على حسابها الرسمي على "تويتر"، مستعينة فيهما بأغنيتين لإثبات حبها لزوجها، حيث كتبت التدوينة الأولى منذ 7 أيام، بالتزامن مع انتشار نبأ طلب المطربة للطلاق إثر تعرضها للضرب على يد زوجها، وطلبت تدخل المطرب أحمد سعد، ما جعلها تغرد: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة"، لتختتم تغريدتها بهاشتاج "بحبك يا صاحبي"، وهي إحدى أغنيات أحمد سعد.

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وبعد تدوينها بأيام، أهدت شيرين أغنيتها "حبه جنة" إلى زوجها، في تغريدة جديدة ساخرة من شائعة خلافهما المستمر: "زي ما انتو شايفين، مبنبطلش خناق"، مرفقة صورتها خلال احتضان زوجها لها.

حسام حبيب يهاجم مروجي الشائعات طلاقه

هاجم المطرب حسام حبيب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، بعض المواقع التي نشرت أنباء حول وجود خلاف كبير بينه وبين زوجته المطربة شيرين عبدالوهاب.

والد حسام حبيب يتحدث عن نشوب خلاف بينهما

يشار إلى أن حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب، أكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، عدم وقوع شجار نهائيا بين الزوجين، وأنهما يعيشان في هدوء واستقرار داخل منزلهما في 6 أكتوبر، مضيفا: "أنا كلمتهم بنفسي، والاتنين قالوا إن ده كذب، ولو فيه خلاف شيرين بتكلمني على طول تقولي هات المأذون بهزار".

وأكد والد حسام حبيب، أن المطربة منشغلة حاليا مع زوجها في تحضير أغنيته الجديدة المقرر عرضها قريبا، فضلا عن تقديم برنامج مشترك سويا تابع لشبكة قنوات "MBC"، مختتما حديثه، بأنه لا يعلم مصدر الشائعة أو سبب تداولها في ذلك التوقيت فجأة، وسط تأكيد على حب "حسام" لزوجته.