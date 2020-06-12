طريقة عمل خبز كايزر في المنزل

كتب: هن - 02:05 ص | الجمعة 12 يونيو 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل خبز كايزر، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن إعداده في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل خبز كايزر 1 كوب لبن 1 كوب ماء 2 ملعقة كبيرة زبدة 1 ملعقة كبيرة سكر 1 ونصف ملعقة صغيرة ملح 5 ونصف كوب دقيق 1 ونصف ملعقة صغيرة خميرة الوجه 1 صفار بيض Advertisements 1 ملعقة كبيرة كريمة لباني 1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان شوفان سمسم بذر كتان طريقة عمل خبز كايزر اخلطي الدقيق مع سكر وخميرة وملح وزبدة. ثم ضيفى اللبن والماء الدفئ تدريجيا. ثم تترك لتختمر ساعة أو حتى تصبح حجمها الضعف. وتقسم 12 قطعة وتشكل دوائر وتترك لتخمر 20 دقيقة. يخلط صفار بيض مع ملعقة كبيرة من الكريمة والقهوة وتدهن بها الكرات. ثم يرش على الوجة سمسم أو شوفان أو بذر الكتان حسب الرغبة.

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