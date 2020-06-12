زوجة مصطفى محمد عن زفافهما: أنا أهم جول في حياته

علاقات و مجتمع

قالت زوجة الكابتن مصطفى محمد، لاعب نادى الزمالك، إن هناك الكثير من أصدقائها وأصدقاء زوجها غضبوا بسبب عدم دعوتهم لحفل عقد القران، ولكن ظروف جائحة فيروس كورونا دعت إلى ذلك.

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وأضافت: "كان نفسى أعمل فرح كبير بس الظروف مسمحتش، ناس كتير زعلت مننا علشان معزمنهمش".

وتابعت زوجة لاعب نادى الزمالك، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تدعم زوجها وتشجعه بشكل مستمر من أجل تحقيق كل طموحاته وأحلامه، متمنية له الاحتراف.

وأتمت: "بدعمه وبتعب معاه جداً، وأنا أفضل جول جابه فى حياته وميقدرش يقول غير كدا، نفسى يحترف ويحقق كل حاجة كويسة، ويحقق له ربنا كل أحلامه".