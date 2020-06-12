صور.. محمد الشرنوبي يكشف هديته لزوجته خلال عقد قرانهما: عملت لها مفاجأة

علاقات و مجتمع

تحدث الفنان محمد الشرنوبي، عن هديته لزوجته راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، خلال عقد قرانهما، عبر تغريدة له، على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وشاركها على خاصية "أستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وغرد "الشرنوبي" قائلا: "علشان الناس اللي بتسأل على الأغنية اللي غنتها في كتب الكتاب.. دي أغنية كنت عاملها مفاجأة لراندا، وهتنزل خلال أيام إن شاء الله لو حابين تسمعوها".

وتأتي تلك التغريدة، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، خلال رقص الفنان الشاب وزوجته على نغمات أغنية جديدة له، في الحفل العائلي الذي عقد في حديقة فيلاتها.

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وكانت راندا رياض، أطلت بمكياج سموكي ترابي، وفستان بأكمام شفافة ومنقوش، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني الشهير زهير مراد، والذي صممته أثناء تواجدها في لبنان، قبل أزمة فيروس كورونا.

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، بعقد قرانه على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، أمس.

والتزم الثنائي بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان الشرنوبي وراندا، احتفلا بخطبتهما في ديسمبر الماضي، ووقتها قالت "راندا" لـ"الوطن": "جرت الخطوبة في جو عائلي، اقتصر الحضور على أهل محمد وأهلي، وحاليا لا نريد التطرق إلى أي تفاصيل حول هذا الموضوع، نكتفي بإعلان خطبتنا، أما الزواج فلن يكون في الوقت الحالي وبالتأكيد وقتها سنعلن للجميع الموعد".