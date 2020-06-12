هذه العلامات تنذر بفطريات الرأس لدى طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن فطريات الرأس تهاجم الأطفال بصفة خاصة، عادة بين سن الثالثة والسابعة.
وأوضحت الرابطة أنه يمكن الاستدلال على فطريات الرأس من خلال بعض العلامات مثل تساقط الشعر في موضع مستدير أو بيضاوي الشكل، مع وجود قشور والتهاب في هذا الموضع.
ويتم العلاج بواسطة مضادات الفطريات، مع مراعاة عدم استخدام الأدوات الشخصية للطفل بشكل مشترك كالمشط والمنشفة والألعاب، كما ينبغي تنظيف وتعقيم هذه الأغراض بانتظام لمنع انتقال العدوى أو الإصابة بها مجددا.
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