مصطفى محمد: أعيش قصة حب مع زوجتي منذ 2014

علاقات و مجتمع

كشف الكابتن مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك، عن حزن زوجته بسبب عدم إقامة حفل كبير لها خلال عقد قرانهما، مشددا على أنه بذل مجهوداً كيراً من أجل أن يقنعها بما تم لحين انتهاء جائحة كورونا.

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وتابع: "العروسة كانت زعلانة ولكن حاولت أقنعها بكل الطرق"، مشدداً على أنه تجمعه بها قصة حب من عام 2014، وكانت عامل نجاح كبير فى مسيرته الرياضية.

وأضاف "محمد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، وتابع: "زوجتي كانت وش السعد عليا فى كل حاجة".

ووجه "محمد" الشكر لوالديه على المجهود الذى بذلاه معه، وتابع: "الواحد من غيرهم ولا حاجة.. أبويا وأمى هما السبب فى كل حاجة أنا فيها".