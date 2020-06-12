الامارات | أتلانتس دبي.. أول منتجع يطبق أعلى مستويات حماية البيئة

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلانتس دبي.. أول منتجع يطبق أعلى مستويات حماية البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات، أعلن أتلانتس دبي عن حصوله على الاعتماد الرسمي من «جمعية حدائق الحيوان وأحواض الأسماك»، وهي جمعية دولية مستقلة، تمنح بموجب صلاحياتها حدائق الحيوانات وأحواض الحياة البحرية شهادات معتمدة، تؤكد حرفيتها العالية، والتزامها التام بتطبيق أفضل معايير العناية بصحة هذه الحيوانات. ويوجد نحو 240 مؤسسة معتمدة من قبل الجمعية عالمياً، وأتلانتس دبي ضمن 23 عضواً في الجمعية من خارج الولايات المتحدة الأميركية.

وقال تيم كيلي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لأتلانتس دبي: «نفخر بهذا الإنجاز، كوننا أول وجهة سياحية وترفيهية تحصل على هذا الاعتماد العالمي، حيث يعتبر المنتجع ملاذاً آمناً لأكثر من 65 ألف كائن بحري تعيش في حوض الأمباسدور، إضافة إلى منطقة أسد البحر وخليج الدلافين، لينضم بعد ذلك منتجع (أتلانتس ذا رويال) إلى هذا الاعتماد فور إنجازه في عام 2021. كما يعمل الفريق المسؤول عن العناية بالحياة البحرية بشكلٍ دائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية».

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