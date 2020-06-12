الامارات | مخرجة سمراء في مجلس حكام «أكاديمية الأوسكار»

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شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة سمراء في مجلس حكام «أكاديمية الأوسكار» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 يونيو 2020
في خطوة جديدة انتخبت المخرجة الأميركية السمراء، إيفا دوفورناي، المعروفة بمواقفها وأعمالها المناهضة للعنصرية، عضواً في مجلس حكام الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها المانحة لجوائز الأوسكار.
وبات المجلس يضم 26 امرأة و12 شخصاً ملوّنين من أصل 54 عضواً، ليعكس تنوّعاً أكبر من أي وقت مضى، على ما ذكرت وسائل الإعلام المتخصصة.
واشتهرت المخرجة بفضل مسلسل «وين ذاي سي آس»، الذي يستعيد قصة حقيقية لخمسة مراهقين سمر ومن أصول أميركية لاتينية، اتهموا خطأ باغتصاب مهرولة في متنزه سنترال بارك نهاية الثمانينات.
لوس أنجلوس Àأ.ف.ب
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