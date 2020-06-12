الامارات | شراكة وثائقية بين «أوان» والأمم المتحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة وثائقية بين «أوان» والأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، بمؤسسة دبي للإعلام، عن إدراج مجموعة من أهم الأفلام الوثائقية والفيديوهات الخاصة بأنشطة الأمم المتحدة وقضاياها الإنسانية والمجتمعية، عبر منصّة «أوان» الرقمية، التي تعدّ أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في الشرق الأوسط، وتوفر تجربة فريدة من نوعها للجمهور العربي للاستمتاع بالمشاهدة الرقمية المتميزة، من خلال باقة خدمات رقمية متنوّعة وبجودة عالية، وعلى جميع المنصّات الذكية والرقمية، وذلك في إطار الشراكة الإعلامية بين منظمة الأمم المتحدة ومؤسسة دبي للإعلام، التي ستتيح لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام بث وإدراج الأعمال المصوّرة والفيديوهات الخاصة بالأمم المتحدة، في إطار حملة (UN In Action)، التي تتضمن مجموعة من القصص الإنسانية من منظور عالمي.

وتضم قائمة الأفلام الوثائقية والفيديوهات الخاصة بأنشطة الأمم المتحدة وقضاياها الإنسانية والمجتمعية، أكثر من 40 فيلماً وثائقياً ستتاح مجاناً للجمهور عبر منصّة «أوان» الرقمية، في مجالات التنمية المستدامة وتغيّر المناخ والتنمية الاقتصادية والمرأة والثقافة والتعليم والمساعدات الإنسانية، وغيرها من القضايا، مثل: قصص نساء رائدات في مجال التكنولوجيا في جمهورية إفريقيا الوسطى، ربيكا: الدفاع عن حقوق الفتيات في تنزانيا، جنوب السودان: تكوين من أجل المستقبل، بيرو: حماية الأمازون، أوكرانيا: مقهى تديره شابتان لهما الاسم نفسه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: سفراء الباندا لأهداف التنمية المستدامة، إندونيسيا: بدون نفايات، رواندا: القضاء على الفقر بالمساواة، محطة تجارب نووية في جزر كروزيت، ساوتومي التي أنقذها الشوكولاتة، النمور الهندية تواجه الانقراض، بنجامين روزفلت: التعايش مع مرض التوحد، جزيرة زنغبار: أدوار قيادية للمرأة، فردوس مراقب الطيور، الصين: تقليل انبعاث الكربون، أبطال التغيير: قصص مصورة لتوحيد الأمم، الصين وتحسين طرق التخلص من النفايات الإلكترونية، المغرب: فكرة رأسين من الماشية، أرمينيا: شراكة مثمرة، بابوا: سلطة النساء، تشيلي: كشف صحي على الغذاء، ترينيداد: حماية السلاحف، فيتنام، تغيّر المناخ يهدد إنتاج الأرز، حملة الصرف الصحافي في نيبال، حماية سمك التونة في المحيط الهادئ، البرازيل: المدافعون عن حقوق المياه والصرف الصحي، العلوم النووية وتحمض المحيطات، تايلاند: فقدان الأرض، نيبال: النساجات يبدأن أعمالهن التجارية، الهند: قوة إبر الصنوبر، الفلبين: صانع اللمبات المضيئة، تنزانيا: المسيرة الطويلة للحصول على المياه، هايتي: الزراعة في المناطق الحضرية، أفغانستان: إنهاء زواج الأطفال، الفلبين: توفير القروش، أطفال عظامهم من زجاج، يوم مالالا: التعليم لجميع الأطفال، إندونيسيا: فرصة للشوكولاتة، كولومبيا: الشراكة المستدامة من أجل التغيير، وغيرها من الأفلام الوثائقية والفيديوهات الخاصة.

وتأتي الباقة الجديدة من الأفلام الوثائقية الخاصة بأنشطة الأمم المتحدة وقضاياها الإنسانية والمجتمعية، التي سيتابعها الجمهور على منصة «أوان» الرقمية لتضاف إلى المكتبة الرقمية التي تضم نخبة من الأعمال التلفزيونية من مسلسلات وبرامج من إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة دبي للإعلام بقطاعات المتعددة، إلى جانب نخبة من الأفلام السينمائية العربية، وباقة من البرامج والأفلام الأجنبية، في الوقت الذي سيتم الإعلان لاحقاً عن شراكات مهمة على صعيد مضمون البرامج والأعمال التلفزيونية والسينمائية العالمية.

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أكبر مكتبة

تعدّ منصة «أوان» الرقمية، التي أطلقها قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، في شهر رمضان من عام 2011، عبر موقع إلكتروني، وتطبيق رقمي خاص، أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في الشرق الأوسط، توفر للجمهور العربي تجربة مشاهدة واستماع مجانية، من خلال باقة خدماتها الرقمية المتنوعة وبجودة عالية، في الوقت الذي تعدّ أكبر منصّة «OTT» في الشرق الاوسط، لما تحتويه على ما يزيد على 150 ألف ساعة فيديو وملفات صوتية، تتميز بأفضل تقنيات الاتصال والخدمات الذكية والرقمية، والتصميم المرن الذي يتجاوب مع جميع المتصفحات.

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