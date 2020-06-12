الامارات | 4 فعاليات صيفية عبر الإنترنت يطلقها المجمع الثقافي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فعاليات صيفية عبر الإنترنت يطلقها المجمع الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم المجمّع الثقافي في الموسم الصيفي المقبل باقة مختارة من الحفلات الموسيقية إلى جانب العروض الكوميدية الحيّة، والتي تُبث على قناته عبر «يوتيوب»، وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح العروض الافتراضية الأخيرة التي أقيمت بمناسبة عيد الفطر.

وقالت مدير المجمّع الثقافي ريم فضة: «رغم أننا غير قادرين على استقبال جمهورنا حالياً، يواصل المجمّع الثقافي تقديم برامج جديدة ومبتكرة للجمهور أين ما كانوا، وسيحظى المشاهدون بالفرصة للاستمتاع بعروض موسم الصيف المقبلة مجاناً وهم ينعمون بالأمان في منازلهم».

ويشمل موسم العروض الأدائية الافتراضية للمجمّع الثقافي ما يلي:

فرقة «دام»

17 يوليو | 8 مساءً

تحتل فرقة «دام» مكانة متفردة في الساحة الموسيقية في المنطقة؛ فهي من أولى الفرق التي تقدم الراب باللغة العربية، وأول فرقة هيب هوب فلسطينية. يبدأ برنامج الفرقة بعرض قصير لمغني الراب فريك.

فرقة مجاز

19 يونيو | 8 مساءً

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مجاز هي فرقة شعبية بحرينية مؤلفة من أربعة أعضاء، انطلقت عام 2013، وتتميز بدمج أنواع موسيقية عدّة، واستخدام مزيج غير تقليدي من الآلات الموسيقية.

يبدأ البرنامج بأداء ثنائي قصير من تأليف أستاذ الكمان علي دريدي من «بيت العود» وعازف العود الفنان بشير الغربي.

ونهو تشونغ

3 يوليو | 8 مساءً

يعد تشونغ أحد أبرز مؤدي العروض الكوميدية الحية، وهو مغنٍ وموسيقي وممثل وشخصية إعلامية بارزة حائزة جوائز عدة. ولد تشونغ في المملكة العربية السعودية لأبوين من كوريا الجنوبية وفيتنام، وترعرع في الأردن، وقد منحته طلاقته في لغة المنطقة وتشربه لثقافتها منظوراً فكرياً فريداً.

محمد عساف

21 أغسطس | 8 مساءً

سطع نجم المغني الفلسطيني الشهير محمد عساف عام 2013 عند فوزه في الموسم الثاني من برنامج «أراب آيدول». وانطلق من حينها في جولات غنائية حول العالم، أحيا خلالها العديد من الحفلات الموسيقية التي شهدت حضوراً جماهيرياً حاشداً في الوطن العربي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

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