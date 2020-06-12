الامارات | تخفيف حظر «كورونا» أنعش آمال صنّاع السينما ونجومها

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف حظر «كورونا» أنعش آمال صنّاع السينما ونجومها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع بدء عودة الحياة إلى صالات السينما مرة أخرى، بعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، انتعشت آمال صنّاع السينما، وتسارعت تحركاتهم لتعويض ما فاتهم من خسائر هائلة. في مصر مثلاً، بدأت حركة الكاميرات تعود إلى مواقع التصوير، في ظل إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس، لاستكمال الأفلام التي توقف تصويرها مع بداية فرض الحظر في مصر، وتوقف حركة الطيران في المنطقة والعالم، بعد أن أنعش التخفيف من الحظر في معظم دول العالم، آمال صنّاع هذه الأفلام في أن تلحق بالموسم الصيفي، والملاحظ أن «الأكشن» والحركة هما المسيطران على أحداث معظم هذه الأفلام.

«كيرة والجن»

من الأفلام التي بدأت استئناف ما تبقى من مشاهد فيلم «كيرة والجن»، الذي يضم عدداً كبيراً من نجوم الفن، ويعدّ من الإنتاجات الضخمة في السينما المصرية، ويرصد الفترة الزمنية المصاحبة لثورة 1919 في تاريخ مصر، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، التي تحمل عنوان (1919)، وكتب مراد له السيناريو والحوار، ويتولى الإخراج مروان حامد. ويشارك في بطولة الفيلم كل من: كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب ودرة وسوسن بدر ومنة شلبي وأحمد مالك وأمينة خليل وروبي وياسمين رئيس وعارفة

عبدالرسول وأسماء أبواليزيد وهدى المفتي وسلمى أبوضيف.

أيضاً استطاع فريق عمل فيلم «الغسالة» من الانتهاء من تصوير كل مشاهده في الأيام الماضية، ليصبح بذلك جاهزاً للعرض بمجرد فتح دور العرض السينمائي في مصر، وهو من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبوليلة، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

«زنزانة 7»

يستعد فريق عمل فيلم «زنزانة 7»، الذي كان يحمل اسم «المحترف» من قبل، لاستكمال المشاهد القليلة المتبقية منه، حيث تم تصوير معظم مشاهده قبل أزمة «كورونا»، ومن المتوقع أن يستغرق تصوير المشاهد المتبقية نحو أسبوع، وهو من بطولة الفنانين: أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي ومايا نصري وإيهاب فهمي ومدحت تيخا وأحمد التهامي ومحمد رضا وأيمن كشك وأشرف عبدالعزيز ومنى منير، من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، ويطرح قصة إنسانية في قالب من التشويق والحركة.

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في حين لم يتضح موقف فريق عمل فيلم «مش أنا» من استكمال تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم، رغم تردّد أنباء عن نية الفريق العودة إلى التصوير بفريق مصغّر، في ظل إجراءات احترازية لمنع انتشار عدوى فيروس «كورونا» المستجد، والفيلم يدور في قالب اجتماعي، وهو قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني وحلا شيحة وسوسن بدر وشيرين، ومن السعودية الفنان فايز المالكي، أما الإخراج فللمخرجة سارة وفيق. وتم تصوير المشاهد التي تدور في المملكة العربية السعودية قبل أزمة «كورونا».

«حلم سوسن»

يستعد فريق فيلم «حلم سوسن» لاستئناف تصويره بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقع التصوير، حيث تم تصوير 10 مشاهد منه فقط، قبل أن يتوقف بسبب انشغال بطله الفنان أحمد فهمي بتصوير مسلسل «تيمون وبمبة»، الذي عرض في رمضان. «حلم سوسن» يجمع في بطولته بين عدد من نجوم الكوميديا ، منهم أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، إلى جانب الفنانة روبي، كما يظهر فيه العديد من النجوم كضيوف شرف، خلال الأحداث، أبرزهم أكرم حسنى، وهو من تأليف أيمن وتار ومن إخراج أحمد الجندي.

أعمال جاهزة للتصوير

هناك العديد من الأفلام الجاهزة، التي تنتظر السماح باستئناف فتح دور العرض، لتطل على المشاهد في مصر والعالم العربي، من بينها «العارف» لأحمد عز ومحمود حميدة، و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» لكريم عبدالعزيز، و«العنكبوت» لأحمد السقا ومنى زكي، و«أشباح أوروبا» لهيفاء وهبي، وفيلم «يوم 13»، الذي يدور في أجواء من الرعب والتشويق، من بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وجومانا مراد ونسرين أمين، من تأليف وإخراج وائل عبدالله، وتوقع صنّاعه أن يُعرض في موسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم «كيرة والجن» يرصد الفترة الزمنية المصاحبة لثورة 1919 في تاريخ مصر.

لم يتضح موقف فريق عمل فيلم «مش أنا» من استكمال التصوير، رغم أنباء عن العودة بفريق مصغّر.

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