"كورونا رجعتهم".. منة عرفة وعلي غزلان يجتمعان مجددا بسبب الفيروس

علاقات و مجتمع

عقب أيام من توتر علاقتهما، جاء إعلان الكاتب والسيناريست عمرو عصمت، عن ترشيح الفنانة منة عرفة واليوتيوبر علي غزلان، لبطولة فيلمه الجديد "نص أزمة"، والذي يعد أول فيلم سينمائي يتحدث عن جائحة كورونا.

وتأتي تلك الخطوة، بعد مسح كلا من الفنانة واليوتيوبر، للصور التي تجمعمها سويا عبر حساباتهما الرسمية على موقع إنستجرام، والتي سبق أن أثارت جدلا واسعا حول ارتباطهما، في ظل ظهورهما سويا في العديد من المناسبات والفعاليات، مع الإبقاء على عدد محدود من الصور التي يوجد بها أشخاص آخرون.

ولم يكتفِ "غزلان" و"منة" بذلك الأمر، حيث حذف كل منهما الآخر من قائمة المتابعة عبر "إنستجرام" بشكل مفاجيء.

هذه التطورات المتلاحقة في علاقتهما، جاءت بعد نفي منة لارتباطها وأنها لا تزال "عزباء"، خلال استضافتها برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، ما دفع اليوتيوبر "غزلان"، للرد عليها، بنشر صورة لهما عبر "إنستجرام"، وأرفقها بتعليق: "دا أنا حتى بضحك".

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يذكر أن الثنائي، أثارا الجدل مؤخرا بعلاقتهما، حيث انتشرت لهما صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يظن أنهما مرتبطان، كما ظهرت منة مع غزلان، في فيديو بمعرض الكتاب وأرسلت له قبلات في الهواء.

نفى "غزلان"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، ما تردد على مدار الساعات الماضية، حول ارتباطه بمنة عرفة، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلًا: "والله العظيم شائعة".

وكان "غزلان"، قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه بالفنانة، مُعلقًا: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، مُرفقًا الكلام بتعبير "قلب"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من الرواد متسائلين عن حقيقة ارتباطهم، أو استعداداتهم لمشروع خطبة.