أخطاء في إطلالتكِ تبعد الرجل عنكِ تمامًا

اخطاء كثيرة قد تقترفينها في اطلالتكِ تبعد الرجل عنك، ولذا عليكِ أن تنتبهي منها كي تضمني لفت نظره إليكِ وعدم النفور منكِ، وخصوصًا في اللقاءات الأولى بينكما ، حيث عليكِ الحرص على أن تكوني الأجمل بنظره.

الملابس والأكسسوارات التي تجذب الرجل إليكِ كثيرة، ولكن إن لم تحسني تنسيقها، ستكون النتيجة كارثيّة، فهناك أخطاء تقترفينها تبعده عنكِ و تجعله ينفر منكِ وقد لا يفكّر بلقائكِ مرّة أخرى! ولتتفاجي هذه الكارثة، ستطلعكِ ياسمينة على أبرزها لتتجنّبيها، وبالتالي ستكونين الأجمل في عينيه.

لا تبالغي في إطلالتكِ

فستان من تصميم ميو ميو

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يحبّ الرجل أن يرى المرأة على طبيعتها، ولكن الخطأ الكبير الذي تقترفه الكثيرات، أنّهنّ يعتمدن إطلالة وكانهنّ متوجّهات لحضور مناسبة هامّة. هذا الخطأ الكبير هو من أبرز الأسباب التي تبعد الرجل عنكِ، فلا ترتدي ملابس وأكسسوارات بصيحات مبالغ فيها، كأن تكون مزيّنة بالكثير من الغليتر أو الخرز مثلًا، فأنتِ لست ذاهبة لحضور حفل زفاف . اختاري تصاميم تعكس شخصيّة المرأة الأنيقة والهادئة، فهاتين الصفتين هما أكثر ما يبحث عنه الرجل بين صفات المرأة.

الأخطاء في اختيار الأكسسوارات

قلادة من تصميم لويس فويتون

أكبر خطأ تقع به المرأة عند تنسيق إطلالتها للقاء الرجل، اختيار الأكسسوارات، فهي على الرغم من أنّها تمنحكِ الكثير من التميّز والأنوثة، إلّا أنّ عليكِ أن تنتقيها بتصاميم ناعمة، كي تحافظي على أنوثتكِ.

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قميص من تصميم جيفنشي

الملابس بالألوان الجريئة رائعة جدًّا، خصوصًا في فصل الصيف، ولكن تنسيقها بطريقة خاطئة قد تجعل الرجل ينفر منكِ. فأوّلًا، من المهمّ أن تكون مناسبة للون بشرتكِ وشعركِ، وثانيًا، ننصحكِ بعد اعتماد إطلالة كاملة بألوان جريئة إذا لم يكن شريككِ معتادًا على رؤيتكِ بها، وإذا قرّرتِ ذلك، فاختاري أكسسوارًا، مثل حقيبة أو حذاء أو وشاح، بتدرّج مشرق مع ملابس بألوان ناعمة، أو اكتفي بقطعة ملابس واحدة بهذا الخيار، مثل بلوزة، أو تنورة.

سروال من تصميم ديور

إيّاك واعتماد الملابس التي لا تتناسب مع شكل جسمكِ، حتّى ولو كانت تبدو رائعة على عارضة الأزياء مثلًا، أو على صديقتكِ أو نجمتكِ المفضّلة. فلكلّ شكل جسم قصّات وصيحات تليق به، فاختاريها بعناية ودقّة، واحرصي على تجربتها والنظر إلى المرآة لتتأكّدي من ملاءمتها لكِ.

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