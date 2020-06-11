صيحات بناطيل الدنيم الأكثر رواجاً في ربيع وصيف 2020 بتوقيع أهم الدور العالمية

لموسم ربيع وصيف 2020، اجتاحت منصات العروض الخاصة بأسابيع الموضة العالمية الكثير من الصيحات الملفتة والجذابة من توقيع أهم الدور العالمية بدايةً من موضة الجلد الملون، مروراً بشورت البرمودا وطبعات الورود والبولكا، ووصولاً إلى موضة الطقم وغيرها الكثير! إلا أن الصيحة الأساسية التي ترافق كل موسم، والتي بالفعل وجدت شهرة كبيرة في ربيع وصيف 2020 هي موضة بناطيل الدنيم أو الجينز.



فقد أبهرتنا الدور العالمية أمثال فرساتشي Versace، جيفنشي Givenchy، وغوتشي Gucci وغيرها بتصاميم وأساليب متنوعة لبناطيل الدنيم جمعت بين القصات المستوحاة من السبعينيات وتلك العصرية؛ لتعطي لكل ذوق حقه في الاختيار..

تعرفي معنا اليوم على أبرز صيحات بناطيل الدنيم الرائجة لربيع وصيف 2020 من منصات العروض؛ لتكوني على يقين مما تختارين ارتداءه هذا الموسم.



بناطيل الـدنيم بقصّة «بوت-كت» الأكثر رواجاً في ربيع وصيف 2020

Boot-cut Denim



نعم! لقد عادت بناطيل الدنيم بالقصة الواسعة من الأسفل أو قصة بوت-كت Boot-cut إلى ساحة الموضة العالمية، فتربعت على عرش ربيع وصيف 2020 بالأخص على منصات سيلين Celine، وغوتشي Gucci وغيرهما.

اعتمديه بتصميم ذي خصر عالٍ مع حزام خصر، ونسقي معه حذاء بكعب لإبراز قامة ممشوقة.

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بناطيل الدنيم بتصميم «فنتاج» الأكثر رواجاً في ربيع وصيف 2020

Vintage Denim



لاحظنا رواجاً كبيراً لبناطيل الدنيم بتصميم فنتاج vintage، أي تلك التي تظهر وكأنها قديمة بلونها الباهت. فكانت علامة فرساتشي Versace أكثر من قدمها ضمن مجموعته لربيع 2020 من خلال تصميم لبنطلون قصير بخصر عالٍ.

بناطيل الدنيم الممزقة الأكثر رواجاً في ربيع وصيف 2020

Ripped Denim



سواء أحببتها أم لا، إن موضة البناطيل الممزقة المصممة من الدنيم تسيطر بشكل كبير خلال ربيع وصيف 2020. نسقي بنطلون الدنيم الممزق مع توب برسومات غرافيكية وسنيكز لإطلالة نهارية كاجوال، أو مع قميص أنيق من الشيفون كما رأيناه ضمن عرض جيفنشي Givenchy أو مع بليزر لإطلالة أكثر أناقة

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