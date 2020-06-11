اللون الواحد يتصدر عرش موضة صيف 2020

القاهرة - لايف ستايل
مع حلول موسم فصل الصيف، تبحث العديد من الفتيات عن أحدث صيحات الموضة والأزياء التي تسيطر على هذا الموسم، فظهرت على منصات عروض الأزياء العالمية في أسابيع الموضة الكثير من الصيحات المختلفة والألوان التي تميز صيف 2020.
تتصدر موضة اللون الواحد صيف 2020، فهو من صيحات الموضة الرائجة والمميزة التي لابد من توافرها في دولاب كل فتاة، لكي تحصل على إطلالة لافتة وجديدة، وقد ظهرت العديد من مشاهير الوسط الفني والأزياء متألقات بهذه الموضة المميزة بعدة أساليب مختلفة بين الاستايل الرياضي المريح والاستايل الرسمي الأنيق، فيمكنك المزج بين قطع الملابس المختلفة كارتداء البنطلون وقميص بلون واحد كالأحمر مثلًا.
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