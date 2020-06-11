8 أخطاء شائعة يقع فيها الرجال أثناء الحلاقة في المنزل.. تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في ظل انتشار فيروس كورونا، لجأ الكثير من الرجال إلى الحلاقة في المنزل، وتخلوا عن فكرة الذهاب إلى الحلاق، للوقاية من الإصابة بهذا الوباء.

وذكر موقع "mensxp"، أخطاءً شائعة عدّة يقع فيها معظم الرجال أثناء الحلاقة بالمنزل:

1- الماء البارد قبل الحلاقة:

يؤدي استخدام الماء البارد قبل الحلاقة، إلى ضيق مسام الوجه، ما يُصعّب عملية امتصاص الجلد لكريم الحلاقة، ويسبب الجروح نتيجة جفاف البشرة، لذلك يجب غسل الوجه بماء دافئ قبل الحلاقة، للمساعدة على فتح المسام.

2- الحلاقة العكسية:

من الأخطاء الأبرز شيوعا، الحلاقة عكس اتجاه نمو الشعر، والطريقة الصحيحة هي الحلاقة مع اتجاه نمو الشعر ليسهل الحلاقة ويمنع نمو الشعر تحت الجلد.

3- نوع ماكينة الحلاقة:

شفرة ماكينة الحلاقة من أكثر الأشياء أهمية، نظرا لأن هناك شفرات متعددة من الماكينات تكثف اللحية وشفرة أخرى تجعل اللحية أخف، وهناك شفرة تجعل الشعر خشن وأخرى تجعله أنعم، لذا من المهم اختيار نوع ماكينة جيد.

4- كريمات الحلاقة رخيصة الثمن:

استخدام كريمات الحلاقة رخيصة الثمن مجهولة المصدر، يؤدي إلى تهيج والتهاب البشرة.

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5- التعطير بعد الحلاقة:

يفضل بعض الرجال التعطير بعد الحلاقة، ولكن هناك الكثير من العطور، التي تحتوي على مواد كحولية، تؤدي إلى الإصابة بحساسية الجلد واحمراره وتلف الأنسجة، وذلك لأن مسام الجلد تكون مفتوحة وعرضة للإصابة، لذا من الأفضل استبدال العطور الكحولية بكريمات الترطيب، لتساعد على ترطيب البشرة وإغلاق المسام المفتوحة.

6- استخدام الشفرة لفترة طويلة:

يجب تغيير الشفرة بعد استخدامها ما بين 3 إلى 5 مرات، لأن كثرة استخدامها يجعلها أبطأ، ما يؤدي إلى الإصابة بالتهاب البشرة واسمرارها، نتيجة كثرة احتكاك الشفرة بها.

7- الضغط على البشرة أثناء الحلاقة:

الضغط على البشرة باستخدام ماكينة الحلاقة واحدة من أهم الأخطاء، لجعلها ناعمة وخالية من الشعر، ولكن هذه العادة الخاطئة، تتسبب في ظهور الحبوب وجروح البشرة.

8- الحلاقة مرتين:

يعتقد البعض أن الحلاقة مرتين، تساعد على التأكد من إزالة الشعر وتنعيم البشرة، ولكن هذا اعتقادا خاطئا، يؤدي إلى إزالة طبقات من الجلد وتشققها وجفافها.

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