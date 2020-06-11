8 تغيرات تحدث لجسمك إذا قللت تناول الكافيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تناول الكافيين بكميات كبيرة يتسبب في حدوث بعض التغيرات في جسمك للأسوأ، وقد يجد البعض صعوبة في التقليل من كمية الكافيين التي اعتاد جسمه عليها.

ولكن إذا نظرت إلى الإيجابيات التي ستحدث لجسمك عند الإقلاع عن الكافيين أو التقليل منه ستحاول على الفور الإقلاع عنه.

إليك بعض التغيرات الإيجابية التي ستحدث لك عن تخلص جسمك من الكافيين بحسب ما نشرها موقع "business insider".

- فقدان الوزن:

أظهرت الأبحاث في جامعة ديوك، أن الاستهلاك اليومي للكافيين في القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية، يزيد من مستويات السكر اليومية بنسبة 10 في المائة، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة، إذ إنها تمد جسمك بـ2000 سعرة حرارية، وعند التقليل من شرب الكافيين أو التوقف عنه يفقدك تلك السعرات.

- النوم العميق:

شعورك بالتعب عندما يحس جسمك بأنه يفقد شئ اعتاد عليه، سيجعلك تنام بسهولة وبعمق خاصة إذا اعتدت شرب القهوة بعد الظهر أو المساء.

أكدت دراسة نشرت في مجلة Journal of Clinical Sleep Medicine أن تناول الكافيين قبل ست ساعات من النوم يمكن أن يعطل دورة نوم الشخص.

- الصداع:

عند التوقف عن شرب الكافيين أو التقليل منه ستشعر بالصداع والتوتر لنقص هرموني الأدرينالين والدوبامين الذين يعملان كمنبهات طببعية، وبدلا منها يندفع تدفق الأدينوزين، وهو الهرمون المسؤول عن الراحة والتعب في رأسك، فيتسبب في تغيير كيمياء الدماغ مما ينتح عنه الصداع.

وقال ويسلي ديلبريدج ، RD ، المتحدث باسم أكاديمية التغذية الأمريكية، أنه يمكن تقليل تناول الكافيين كل يومين أو ثلاثة أو استبدال القهوة بالشاي.

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- الغثيان:

تعرض الكثير من المقلعين عن الكافيين إلى الكثير من الأعراض المؤلمة منها الاكتئاب، القلق، الدوخة، والغثيان.

قد تشعر بالغثيان ولكن لفترة قليلة ستزول بعد اليومين الأولين، وأن باقي الآثار الجانبية ستنتهي بعد أسبوع أو أسبوعين.

- ستحصل على ابتسامة جذابة:

تحتوي القهوة على الأحماض التي تعمل على تآكل ميناء الأسنان وتغيير لونها، فإذا أقلعت عن تناول الكافيين ستحافظ على لون أسنانك وستكون ابتسامتك أكثر بياضا.

- تستفيد بكل الفوائد الصحية:

عند تناولك الكافيين بكيمة كبيرة وخاصة القهوة، ستفقد العديد من الفوائد الصحية ومضادات الأكسدة، ووفقًا لبحث أجري في جامعة سكرانتون، وجد أنه إذا قلصت من تناول القهوة ستمد جسمك بالفوائد الصحية من الطعام الذي يتناوله.

- صعوبة في التركيز:

وفقا لمدون التغذية جوستين كابا؛ فإن تقليل الكافيين بالجسم يجعلك تجد صعوبة في التركيز، فتلاحظ انخفاض إنتاجية العمل بالإضافة إلى زيادة إفراز هرمون الأدينوزين المسؤول عن شعورك بالتعب لمواجهة فقدان التركيز.

ولعلاج هذه المشكلة يمكنك مضغ علكة لإبقاء عقلك في حالة تأهب، وبعد أسبوع واحد من إقلاعك عن الكافيين سيزيد إنتاجك.

- الإمساك:

يساعد الكافيين الأمعاء على الحركة وعند الإقلاع عنه ستجد صعوبة ونصاب بالإمساك، ولكن حاول أن تعوض ذلك بتناول الألياف وشرب المياه، وممارسة الرياضة بانتظام.