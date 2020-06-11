علاقات و مجتمع
أعاد الفنان شريف منير، نشر صورة ابنتيه "فريدة وكاميليا" التي تعرضا من خلالها للتنمر من بعض التعليقات التي تلقها الفنان عبر حسابه على "إنستجرام".
وعلق "شريف" على إعادته لنشر الصورة قائلًا: "أنا إمبارح نزّلت صورة بناتي الصغيرين.. ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة.. جرحوني وجرحوا بناتي.. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم.. طلبوا منّي أمسح الصورة.. فمسحتها".
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وتابع "منير" في تعليقه: "لكن أنا نزّلتها تاني لإن شوية الهمج المتخلّفين دول مش هما اللي هيحددوا أنشر إيه وما أنشُرش إيه.. وأي حد هيكون على أي صفحة تخُصّني.. لو تعدّى حدوده.. هتاخد الإجراء القانوني ضده.. إللي بيوصل للسجن أحياناً".
وكان الفنان شارك عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لابنتيه فريدة وكاميليا وأرفقت تعليقًا قال خلاله: "فريدة شريف منير.. إللي قاعدة.. كاميليا شريف منير.. إللي نايمة.. تصوير: كاميليا شريف منير".
لكن الصورة تلقت العديد من تعليقات التي حملت معنى التنمر، ما جعل الفنان شريف منير يحذفها، من حسابه، ليعلق بعد ذلك: "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير.. بعد ما نزّلت صورة بناتي، فريدة 16 سنة وكاميليا 12 سنة وشوفت تعليقات من ناس مرضى، وقليلي الرباية، وجرحوا بناتي وجرحوني، فمسحت الصورة ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا، حسبنا الله ونعم الوكيل".
كانت هذه تفاصيل خبر "مش الهمج اللي هيتحكموا فيا".. شريف منير يعيد نشر صورة ابنتيه على إنستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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