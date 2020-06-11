"مش الهمج اللي هيتحكموا فيا".. شريف منير يعيد نشر صورة ابنتيه على إنستجرام

علاقات و مجتمع

أعاد الفنان شريف منير، نشر صورة ابنتيه "فريدة وكاميليا" التي تعرضا من خلالها للتنمر من بعض التعليقات التي تلقها الفنان عبر حسابه على "إنستجرام".

وعلق "شريف" على إعادته لنشر الصورة قائلًا: "أنا إمبارح نزّلت صورة بناتي الصغيرين.. ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة.. جرحوني وجرحوا بناتي.. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم.. طلبوا منّي أمسح الصورة.. فمسحتها".

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وتابع "منير" في تعليقه: "لكن أنا نزّلتها تاني لإن شوية الهمج المتخلّفين دول مش هما اللي هيحددوا أنشر إيه وما أنشُرش إيه.. وأي حد هيكون على أي صفحة تخُصّني.. لو تعدّى حدوده.. هتاخد الإجراء القانوني ضده.. إللي بيوصل للسجن أحياناً".

وكان الفنان شارك عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لابنتيه فريدة وكاميليا وأرفقت تعليقًا قال خلاله: "فريدة شريف منير.. إللي قاعدة.. كاميليا شريف منير.. إللي نايمة.. تصوير: كاميليا شريف منير".

لكن الصورة تلقت العديد من تعليقات التي حملت معنى التنمر، ما جعل الفنان شريف منير يحذفها، من حسابه، ليعلق بعد ذلك: "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير.. بعد ما نزّلت صورة بناتي، فريدة 16 سنة وكاميليا 12 سنة وشوفت تعليقات من ناس مرضى، وقليلي الرباية، وجرحوا بناتي وجرحوني، فمسحت الصورة ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا، حسبنا الله ونعم الوكيل".