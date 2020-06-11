زارا ستغلق 1200 فرع حول العالم بسبب كورونا.. ماذا عن موظفيها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتجه صاحب سلسلة متاجر زارا لإغلاق زهاء 1200 متجر حول العالم، وذلك لتعزيز المبيعات عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما سيظل عدد موظفيها ثابتا بعد أن عرضوا أدوارًا في وظائف أخرى مثل توصيل المشتريات عبر الإنترنت.

وسوف تتركز عمليات الإغلاق في آسيا وأوروبا، بينما ستكون 107 متاجر إنديتكس وهي واحدة من أكبر متاجر التجزئة لبيع الملابس في العالم أقل عرضة للتأثر بشكل كبير في بريطانيا.

وستستوعب شركة "إنديتكس" الإسبانية، ما بين 1000 ـ 1200 متجر أصغر بشكل رئيسي، مع تركز الخسائر بين المتاجر القديمة من ماركات أخرى غير زارا، حيث تشمل العلامات التجارية الأخرى للشركة الإسبانية Bershka وPull & Bear وMassimo Dutti.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن إجمالي عدد المتاجر سينخفض من 7,412 إلى ما بين 6,700 ـ 6,900 بعد إعادة التنظيم، والتي ستشمل أيضًا افتتاح 450 متجرًا جديدًا.

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وانخفضت مبيعات إنديتكس خلال فيروس كورونا بنسبة 44٪ لتصل إلى 3.3 مليار يورو (2.9 مليار جنيه استرليني) بين 1 فبراير و 30 أبريل، الربع الأول من السنة المالية، فيما سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 409 ملايين يورو خلال الربع الأول، وبقي ما يقرب من ربع متاجرها مغلقا حتى الـ 8 من يونيو.

واضطر تجار التجزئة حول العالم إلى إعادة تقييم نماذج أعمالهم خلال كورونا، وسط توقعات بانخفاض عدد الأقدام في المتاجر لفترة طويلة من الوقت.

من جهتها قالت علامات أزياء الموضة البريطانية Monsoon Accessorize و Quiz يوم الأربعاء إنها ستغلق فروعها مع فقدان مئات الوظائف.