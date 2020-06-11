تسريحات شعر عصرية يمكنك اعتمادها هذا الصيف (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بحلول فصل الصيف وقرب انتهاء الحجر المنزلي الذي استمر لقرابة ثلاثة أشهر، ربما تبحثين عن تسريحة شعر جديدة وجميلة ملائمة للجو الدافئ وفي نفس الوقت تضمن لك الظهور بأبهى صورة ممكنة.

ولهذا السبب جمعنا لك أبرز تسريحات الشعر التي من المتوقع أن تبرز بشكل كبير في صيف 2020، والتي قامت العديد من النجمات والمؤثرات باعتمادها تعرفي عليها:

قصة شعر الـ Shag

في مشهد الموضة الصيحات تتغير باستمرار لكن في شكل دائري، ففي المواسم الاخيرة لاحظنا عودة العديد من الاتجاهات من فترات السبعينات والثمانينات والتسعينات وبداية الألفية الثانية، وعندما يتعلق الأمر بتسريحات الشعر يحدث الأمر نفسه، والدليل على ذلك هو عودة قصة شعر الـ Shag الكلاسيكية من فترة السبعينات، والتي ترتكز طبقاتها غير المتساوية التي تتدرّج من أعلى الرأس حتى مستوى الكتف إضافةً إلى الغرة التي تحدّد الوجه وتزيده جاذبية، وقد تم تحديث تصفيفة الشعر هذه مؤخرًا من قبل العديد من نجمات ومؤثرات هوليوود أمثال سيلينا غوميز أو أليكسا تشانغ و تايلور سويفت.

قصة الكاريه المستقيمة

بعد قصة الكاريه المتموجة وقصة الكاريه الفرنسية المدرجة، أصبحت قصة الكاريه القصيرة والمستقيمة الخيار المفضل لدى النجمات، وقد شوهدت على العارضة الشابة كايا جربر على وجه الخصوص، لتجذب منذ ذلك الحين اهتمام العديد من المشاهير، حيث تأتي القصة بطول مستقيم يصل أسفل الأذنين مباشرة أو فوق الكتفين مباشرة لمزيد من الحركة.

قصة المولي "Mulet"

هذه من أبرز اتجاهات الشعر الرئيسية في فترة الثمانينيات، وقد كانت هذه القصة مثيرة للجدل منذ فترة طويلة وتم اعتبارها صيحة خاطئة قبل عودتها بقوة إلى مشهد الموضة، وذلك بفضل نجمة البوب مايلي سايرس والتي اعتمدتها بجرأة وبكل ثقة، وتتميز قصة المولي الجديدة لهذا الموسم بغرة أمامية قصيرة وشعر أطول على الجانبين.

قصة الشعر الطويل جدا

إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل، فيمكنك صرف النظر عن تجديده هذا العام لأنه صيحة شائعة جدا في أسابيع الموضة الأخيرة، يكفي أن تقومي بتقسيمه من المنتصف،ويتيح لك الشعر الطويل اعتماد العديد من تسريحات الشعر المختلفة: أطوال متموجة أو فائقة النعومة، الضفائر، الأوبدو، الإكسسوارات وغيرها على غرار كيم كارداشيان وبيلا حديد.

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غرّة الـ "Fringe"

غالبًا ما يكون الشعر الطويل مصحوبًا بغرة أمامية خاصة غرّة"Fringe" الخفيفة والتي ستعود أيضًا هذا الصيف، هذه الغرة تبدو إلى حد كبير عشوائية وقصيرة وقابلة للتكيف مع جميع أشكال الوجه، فهي تسمح لك بترقية تصفيفة الشعر دون بذل الكثير من الجهد لأنها لا تتطلب الكثير من الصيانة.

الضفائر

مثل كل عام، تزين الضفائر رؤوس معظم النساء مع اقتراب الصيف سواء ضفيرة ذيل الحصان أو الضفائر الجانبية، وتضفي الضفائر طابعا بوهيميا أنيقا على المظهر كما تتناسب تمامًا مع الفستان الصيفي الطويل، ولكن هناك نمط محدد من الضفائر والذي سيحظى بشعبية واسعة هذا الموسم، ألا وهي الضفائر الجانبية الدقيقة والي تحدد الوجه، هذه تصفيفة شعر قديمة من التسعينات، والتي ستذكرك حتما بفترة شبابك.

الاكسسوارات

تعتبر الاكسسوارات إضافة شائعة لترقية تصفيفة الشعر البسيطة جدًا، من عصابات الشعر و المشابك إلى السكريشات الضخمة، هذا الصيف يمكنك أيضا الاستعانة بوشاح وتثبيتها فوق شعرك مع ترك خصلات شعرك منسدلة على ظهرك أو تثبيتها حول كعكة الشعر.

الخصلات الأمامية الشقراء

هذه الصيحة هي الأخرى من بداية الألفية الثانية، وهي عبارة عن تلوين الخصلات الأمامية المحددة للوجه بالأشقر، وقد اعتمدتها كل من دوا ليبا وكايلي جينر.