أزياء مستوحاة من ألعاب الفيديو

أصدرت دار لويس فويتون للأزياء مجموعتها الجديدة المستوحاة من لعبة الفيديو "ليغ أوف ليجندز".

وصمم المجموعة على نيكولاس جيسكوير، المدير الفني لمجموعات الأزياء النسائية الشهيرة، ويتراوح سعر القطعة بين 170 و5000 دولار.

وأعلنت الشراكة بين لعبة الفيديو ودار الأزياء الفرنسية، لأول مرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أصدرت ليغ أوف ليجندز مجموعتها الجلدية من تصميم جيسكوير أيضاً، وبأسعار منخفضة تبدأ من 10 دولارات.

ويعتبر هذا التعاون الأول من نوعه بين شركة ألعاب الإلكترونية، ودار عالمية للأزياء، حسب صحيفة بيزنس إنسايدر.

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