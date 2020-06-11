"ستيف مادن" يطلق العنان للأطفال

أطلقت علامة "ستيف مادن" للأحذية مجموعتها الجديدة المخصصة للأطفال، والتي تترجم اتجاهات الأزياء الرائجة التي تتناسب مع متطلبات فئة الأطفال واليافعين. من الجدير بالذكر أن المجموعة تقدم لوحة لا تحصى من الأشكال المميزة الجاذبة للصغار، وتتضمن مزيجاً انتقائياً من التصميمات كالصنادل العملية والأحذية الفاخرة و الرياضية المرنة لتناسب الحركة المستمرة!

تتيح التشكيلة نظرة خاطفة لاتجاهات الموضة المستقبلية، بألوان مشعة بالنشاط والحيوية، واختيارات متعددة لا حصر لها. قد يهمك ايضا: تعرفي على أحدث موديلات "الصنادل" العصرية بألوان وتفاصيل جديدة موضة الجوارب مع الصنادل بين المؤيد والمعارض

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