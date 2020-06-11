ما هي الفوائد الصحية لتناول الجزر؟.. خبراء تغذية يجيبون

مطبخ

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، تعالت الحملات المطالبة بتناول الخضروات والفاكهة والأطعمة الصحية، لتغذية الجسم بأطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات، خاصة الجزر المفيد للإنسان، ويقي من بعض الأمراض ويسهم في علاج الكثير من الآلام.

وفيما يلي، أهم الفوائد التي يضمنها الجزر لجسم الإنسان، وفقا لما ذكره خبراء التغذية والأطباء بموقع "webmd".

- يساعد تناول الجزر في إنتاج فيتامين А، داخل الجسم، والذي يسبب نقصانه جفاف الجلد والظهور المبكر للتجاعيد والبقع الصبغية، وبإمكان الجزر أنَّ يجعل البشرة ناعمة.

- يعمل الجزر بسبب احتوائه على نسبة عالية من "بيتا كاروتين" كمستحضر مضاد للأكسدة يبطئ شيخوخة الخلايا.

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- يساعد على تقوية النظر، ووضوح الرؤية.

- يساعد تناول الجزر على الحماية من سرطان الرئة والثدي والقولون، لأنه يعد مصدرا لمادة "فالكارينول" التي ينتجها للحماية من الفطريات.

- يسهم تناول الجزر في تحسين المناعة، حيث ينظم فيتامين А، و"بيتا كاروتين" خلايا الجسم التي لها علاقة بجهاز المناعة، ويساعد بذلك الجزر، على الحماية من العدوى البكتيرية والفيروسية، لأن له خصائص مضادة للالتهابات ويرفع مستوى الهيموجلوبين في الدم.

- يتميز الجزر باحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يمنع ارتفاع ضغط الدم، أما فيتامين E، الموجود فيه، فيزيد مستوى الأكسجين في الدم، ويحسن الدورة الدموية في الدماغ، ويمنع الإصابة بأمراض القلب.